Puente descarta cesar, de momento, a más cargos en Puertos del Estado por el 'caso Koldo'

El actual ministro de Transportes Óscar Puente destituyó hace unas horas al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, que tramitó la compra de 20 millones de mascarillas a la empresa investigada en el 'caso Koldo'.

Por ahora, Puente descarta que se produzcan más ceses en Puertos del Estado. La decisión del ministro se produce porque cree que Sánchez Manzanares no fue "honesto" al responder a la Oficina Antifraude.

"Se le ha cesado muy concretamente porque, en esa respuesta a la Oficina Antifraude, no se es honesto con los hechos que han sucedido y en el momento en el que he tenido conocimiento de eso, hemos procedido al cese", explicaba.

Aclara que que el cese "no prejuzga ni significa que este señor tenga una relación con la contratación de las mascarillas o que le haga responsable o culpable de nada" y desvincula la destitución a la auditoría que ha pedido el Ministerio.

El juez cree que Koldo García tuvo una "relación directa y personal" con el alto cargo cesado y de quien la Guardia Civil sospecha que podría ser el 'Alvarito' con quien éste quiso hablar el pasado noviembre para hacerle "una consulta política".

Puertos del Estado aprueba el cese de Álvaro Sánchez Manzanares

El Consejo Rector de Puertos del Estado ha aprobado este miércoles el cese del secretario general, Álvaro Sánchez Manzanares, de este organismo público dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, argumentando la "pérdida de confianza en su trabajo".

En un comunicado, la empresa defiende que ha proporcionado toda la documentación e información solicitada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil relacionada con este contrato, precisando que no ha derivado en la investigación o imputación alguna de las personas que participaron en la tramitación del citado contrato.

Puertos del Estado recuerda que estos contratos fueron auditados por la Intervención General del Estado y por el Tribunal de Cuentas, y seguirán colaborando "al máximo posible" con todas las instancias de los poderes públicos encargadas de realizar trabajos de control y auditoría.

Puente asegura que no puede despedir al hermano de Koldo

El ministro de Transportes reconoce que no puede despedir a Joseba García -hermano de Koldo, exasesor del ministro Ábalos- de la empresa EMFESA porque de momento no pesa ninguna condena sobre él y solo está siendo investigado.

El ministro explica que en febrero solicitó un informe para saber qué podía hacer sobre el hermano de Koldo García y que el documento no avala causa ninguna de despido porque no ha sido condenado. "Eso no lo podemos hacer. Consulten con cualquier abogado laboralista. Este señor está siendo investigado, ni siquiera ha sido condenado".