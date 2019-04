Óscar López: "En el PSOE hay unanimidad en rechazar un gobierno del PP"

El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, ha recordado, tras ser preguntado por la intención del secretario general del PSOE de comenzar a pactar o no, que "han pasado más de 40 días desde las elecciones y Rajoy no ha hecho nada todavía". Tras ello, ha insistido en que "en el PSOE" siguen pensando que "es su tiempo" y no van a hablar ni intentar pactar.

"Nadie en el PSOE ha defendido que dejemos gobernar al PP"

Además, sostiene que "votarán 'no' a Mariano Rajoy o a cualquier otro miembro del Partido Popular", y por último, insiste que, "en caso de que Rajoy o el PP fracase", abrirían "una ronda de diálogo para sacar adelante un programa de Gobierno".

Aún así, espera que Rajoy "no decline", pero si lo hace, "que se vaya a casa". "Si reclina o fracasa el PSOE cumplirá con su obligación y se pondrá en marcha para hablar con el resto de las formaciones políticas".

En una entrevista en Espejo Público, López dice que "en el PSOE hay unanimidad en rechazar un gobierno del PP" porque sería "traicionar a nuestros electores" al "haber hecho justo lo contrario de lo que estamos proponiendo" e insiste en que "nadie en el PSOE ha defendido que dejemos gobernar al PP". No obstante, subraya que se pueden alcanzar acuerdos en materias importantes, sin necesidad de gobernar juntos.

Afirma que Pedro Sánchez, a cada cita de Mariano Rajoy ha acudido, "pero ello no significa que el PSOE vaya a amnistiar a un partido que está imputado por corrupción".

Respecto a consultar a la militancia, López ha afirmado que "si se hace una consulta es para hacer lo que piden los militantes" y "no para decirles al día siguiente lo que habéis votado no sirve".

Por último ha explicado que "si Rajoy fracasa, el PSOE pondrá encima de la mesa el 'para qué'", y subraya que "no vamos a empezar la casa por el tejado y empezar como el señor Iglesias pidiendo Ministerios". En su opinión, "lo importantes es dirigirse al país y decir lo que hay que hacer".