Ortega Lara, sobre la muerte de Bolinaga, su secuestrador: "Descanse en paz, punto final"

El dirigente de Vox José Antonio Ortega Lara ha deseado que el etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga descanse en paz y ha dicho que su muerte, acaecida más de dos años después de ser excarcelado por padecer un cáncer terminal, supone un "punto y final".

"Se acabó, descanse en paz, punto y final", ha señalado Ortega Lara, que ha evitado hacer más declaraciones a los periodistas al término del acto de celebración en Madrid del primer aniversario de VOX.

Ortega Lara afirmó en abril que no tenía "sentimientos de revancha" hacia Bolinaga y que "el palo" se lo llevó cuando salió en libertad en agosto de 2012, ya que no entendió una excarcelación que le pareció basada en motivos políticos y no médicos, "porque en la cárcel hay cientos de presos en peores condiciones sanitarias y no les sueltan".

El funcionario de prisiones José Ortega Lara permaneció más de 500 días en un zulo secuestrado por ETA, en el que fue el secuestro más largo de la banda terrorista. Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, fallecido ayer en su domicilio de Arrasate (Guipuzkoa), fue condenado a 178 años de cárcel por el asesinato de tres guardias civiles y a 32 años por el secuestro de José Antonio Ortega Lara.

En agosto de 2012, tras detectársele un cáncer terminal, se le concedió la libertad condicional.