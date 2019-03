La oposición acusa a Rajoy de mentir y dibujar una España fuera de la realidad

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha tachado de "gran mentira" la realidad de España dibujada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso en el debate del estado de la nación, al negar que haya habido rescate y recortes de los servicios sociales.



"Hay medias verdades, mentiras y grandes mentiras y a estas últimas es a las que hemos asistido hoy. Es una gran mentira que no ha habido rescate, que no ha habido recortes del estado del bienestar y que se ha luchado seriamente contra la corrupción el mismo día en que Luis Bárcenas está viendo el debate sobre el estado de la nación desde una pista de esquí", ha denunciado Hernando al referirse a la situación del extesorero del PP.

Antonio Hernando: "Es una gran mentira que no ha habido rescate"

El portavoz socialista ha expuesto esta conclusión en rueda de prensa al término de la intervención de Rajoy en el debate de política general que se celebra en el Congreso.



Para Hernando, el discurso del jefe del Ejecutivo ha sido "exasperantemente triunfalista y eufórico" y ha mostrado una visión de una realidad que "sólo existe para él".



"Ha venido a contarles a los ciudadanos que hay un clima económico y social primaveral, cálido y acogedor, cuando la realidad de las personas es exactamente otra", ha opinado Hernando después de que Rajoy dijera que España había escapado al "panorama invernal y gélido" que había al comienzo de la legislatura.



Rosa Díez: "No ha hecho más que mentir"

La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha acusado al presidente del Gobierno de mentir durante su discurso en el Debate sobre el estado de la Nación en lo referente a las pensiones, la pobreza, la energía y la educación, tanto en las medidas futuras que ha anunciado pero que "ni siquiera tienen presupuesto", como en las medidas adoptadas durante la legislatura.



En su intervención este martes en el Congreso de los Diputados, Rajoy ha sido "absolutamente fiel a lo que nos tiene acostumbrados" porque "no ha hecho más que mentir", respecto "de lo que ha hecho y de lo que va a hacer, porque una buena parte de las medidas que ha anunciado ni siquiera tienen presupuesto", ha afirmado Díez ante los periodistas. A su juicio, el presidente solo ha dicho una verdad: que "a los españoles hay que decirles la verdad".



La líder de UPyD ha señalado que la única medida concreta mencionada por Rajoy que "no requeriría un presupuesto especial" y que beneficiaría a "muchos centenares de miles de españoles" es la ley de segunda oportunidad para que los ciudadanos puedan afrontar sus deudas mediante un sistema de quitas y aplazamientos.



Sin embargo, considera que con este anuncio el jefe del Ejecutivo ha demostrado "su insensibilidad para con los ciudadanos, su falta de piedad", porque el PP rechazó en el Congreso una iniciativa similar que UPyD llevó al Congreso en 2012. Mientras, durante tres años, "han estado sufriendo centenares de miles de españoles porque él rechazó aquí esa iniciativa, que anuncia al final de la legislatura", ha lamentado.



Asimismo, Díez ha calificado de "bochornoso" que Rajoy anuncie ahora la creación de una oficina contra la corrupción, en la cual -ha ironizado- colocará a "todos sus amigos".



"Que se crea que nos puede anunciar la creación de una oficina y que nos vamos a quedar tan tranquilos nos parece un desprecio absoluto a los españoles", ha manifestado.