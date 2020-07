Olvido Hormigos ve un "paso importante" la pena por difusión de vídeos íntimos

La concejala socialista de Los Yébenes (Toledo) Olvido Hormigos se alegra "muchísimo" de la decisión del Gobierno central de contemplar entre seis meses y un año de prisión por la difusión de vídeos íntimos sin consentimiento y que "proteja así a los ciudadanos" ante este tipo de situaciones.



"Es un paso muy importante. Me alegro muchísimo de esta decisión. Los ciudadanos estábamos un poco desprotegidos", ha declarado Hormigos a Europa Press después de que el Consejo de Ministros aprobara este jueves el anteproyecto de Ley de reforma del Código Penal, que contempla, por primera vez, penas de prisión de entre seis meses y un año por la difusión de imágenes y grabaciones íntimas sin consentimiento.



Así, Hormigos ha asegurado que el envío de videos íntimos sin consentimiento, como le ocurrió a ella, "hacen muchísimo daño". "Nadie lo sabe hasta que no le pasa", ha agregado Hormigos, quien cree que medidas de este tipo ayudan a "concienciar" a los ciudadanos.



"No es lo mismo mandarle un vídeo a una persona a que lo vea todo el mundo. Me alegro mucho de esta decisión. No quisiera que esto le pasara a más gente", ha apostillado Hormigos.



Fue hace un mes cuando saltó a los medios de comunicación la difusión a través de Internet del vídeo erótico de la concejala socialista Olvido Hormigos del Ayuntamiento de Los Yébenes (Toledo), cuya trascendencia provocó que la edil se planteara dimitir de su cargo, opción que finalmente rechazó por el apoyo recibido.



Después del revuelo creado en este asunto, Olvido ha explicado que el pueblo "ya estaba un poco cansado" del tema y ahora ella ya ha podido hacer una vida "más normal".