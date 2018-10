Nuevos audios entre Villarejo e Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, sobre la investigación de la Gürtel

Las nuevas grabaciones que ha publicado Moncloa.com entre el comisario Villarejo e Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal señalan tanto a Mariano Rajoy como a Alfredo Pérez Rubalcaba.

En los audios ambos están hablando de Luis Bárcenas, Villarejo le dice a López del Hierro: "Dale un toque a éste, al barbas (por Mariano Rajoy) y dile que lo tranquilice, porque fíjate que espectáculo. Menos mal que en la reunión estaban amigos, afortunadamente toreamos ahí como pudimos, pero le pasa esto estando solo (Bárcenas) y le pega dos hostias y se monta un pollo".

Villarejo relata así un incidente que Luis Bárcenas tuvo en un restaurante con otros mandos policiales y en los que el comisario dice que el extesorero del PP estaba "muy excitado".

En otro de los audios es López de Hierro el que apunta a que desde el PP se cree que detrás de toda la investigación por la trama Gürtel está Alfredo Pérez Rubalcaba. Una teoría que Villarejo no comparte.

"Alfredo es un estratega, que es el 90% del partido, que es un perfecto cabrón. Yo me lo conozco. Sin embargo, acuérdate que Alfredo no era partidario de una línea dura porque dentro de todo es el más sensato, es la línea realmente pura del PSOE. Todos estos son unos advenedizos, los que pasan por aquí el Blanco , el Zapatero todos estos pasarán como una mala racha. Por eso, el propio Felipe González es el primero que está acojonado y que quiere quitárselos de en medio. Esa línea radical troikista... eso no es Alfredo, Alfredo es mucho más sutil, mucho más hijo de puta, más sibilino", dice Villarejo.

Cospedal dice que las conversaciones de Villarejo y su marido "no cambiaron nada"

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha restado valor a las conversaciones mantenidas por su esposo, Ignacio López del Hierro, y el excomisario José Manuel Villarejo sobre casos judiciales vinculados al PP porque "no cambiaron nada" de lo que sucedió con estos asuntos.

En un comunicado, Cospedal recuerda que los temas abordados en esas conversaciones "están todos judicializados desde hace nueve años" y recalca que "no cambiaron nada de lo que sucedió" ni por parte de su marido ni por la suya como secretaria general del PP, que en ese momento estaba en la oposición.

Considera que la publicación de esas conversaciones sólo puede tener un objetivo: "Tratar de cubrir el hecho de que personas muy relevantes del actual Gobierno negaron hasta tres veces conocer al comisario Villarejo, cuando se ha evidenciado que no era cierto".

En el comunicado, la ex número dos del PP señala que en estas conversaciones Villarejo "cuenta a un particular lo que él considera que está ocurriendo con asuntos que se están conociendo en ese momento y que tienen que ver con personas vinculadas al PP". "Como es lógico y por la relación que tiene conmigo, esa persona recibe la información y pregunta acerca de ella, pues puede ser un tema importante como luego se conoció", añade sobre su marido.