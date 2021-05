Nuevas restricciones en País Vasco tras el fin del estado de alarma: sin cierre perimetral, se levanta el confinamiento y el toque de queda

El lehendakari Iñigo Urkullu, ha presidido la reunión del comité asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) celebrada hoy, para informar de las restricciones que se aplicarán en País Vasco a partir del domingo, cuando finaliza el estado de alarma por el coronavirus. "El nuevo decreto está determinado por el final estado alarma y el auto del TSJPV. Es difícil entender las medidas diametralmente en comunidades autónomas. No se contempla limitación de movilidad nocturna o toque de queda o cierres de localidades con una IA de 400" ha explicado Iñigo Urkullu en rueda de prensa.

Nuevas medidas

El lehendakari Iñigo Urkullu, ha explicado que "se establece nuevo marco regulador. Se reordena el horario de cese de actividad cultural, hostelería has las 22:00 horas. Aconseja este ajuste la mejoría del tiempo y presumible actividad social que vendrá tras fin toque de queda".

"Se incluyen medidas de cara a la playa o a las actividades de tiempo libre. Consideramos que la limitación de movilidad nocturna o los límites en reuniones son barreras eficaces para evitar transmisión. Y que las próximas tres semanas son cruciales para reducir la tasa de incidencia y aumentar la vacunación" ha asegurado el lehendakari.

Sobre Pedro Sánchez

"No voy a hacer más críticas ni juicio de valor. He ofrecido razones para la petición de prorroga del estado de alarma. Estamos asistiendo al desconcierto generalizado tras la decisión del Gobierno español. Y lo digo porque no hay más que ver lo que otras comunidades plantean y los autos de los tribunales" ha criticado el lehendakari Iñigo Urkullu, en rueda de prensa.

Para el lehendakari el fin del estado de alarma ha provocado el desconcierto. "Criterios dispares. Situación en cuanto horario de toque de queda. En unas uno y en otras otro. Desconcierto por el decaimiento del estado de alarma. Cada uno tendrá que hacer su valoración".

La advertencia de Urkullu

Según ha explicado el lehendakari, Iñigo Urkullu, reducir la IA y aumentar la vacunación son "objetivos para reducir el riesgo de infección y mortalidad y alejar la presión asistencial. Proponemos a la ciudadanía compartir el compromiso de mantener de forma voluntaria una limitación de movilidad a las 23:00 de la noche y no reunirse más de 4 personas".

"El contexto está cambiando a mejor. Es cierto. La semana próxima quizás estemos por debajo de 400 casos en incidencia pero la presión asistencial sigue siendo alta. No debemos relajarnos. La vacunación avanza a buen ritmo. Cerca del millón de dosis administradas. 35% de la población al menos ha recibido una dosis" ha comunicado Iñigo Urkullu. "La sociedad vasca hace un gran esfuerzo durante este tiempo que reconocemos y agradecemos. Estamos en tramo final. Pedimos el último esfuerzo. Las próximas 3 semana son claves. Mantengamos las medidas que venimos cumpliendo con compromiso, mantengamos la solidaridad. Apelo a la responsabilidad individual en pro del bien común, la salud y la vida".

Ni cierres ni toque de queda

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no permite mantener el toque de queda nocturno, los cierres perimetrales del País Vasco y de los municipios. Tampoco la limitación del número de personas que pueden reunirse a partir del domingo, cuando finaliza el estado de alarma.

Los jueces se ha pronunciado en un auto sobre el borrador de decreto en el que el Gobierno Vasco mantiene, como medidas para luchar contra el coronavirus, el toque de queda y el cierre perimetral de Euskadi y de los municipios vascos con una incidencia elevada en relación a la pandemia.

Según argumenta el tribunal para rechazar estas medidas, "nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las Comunidades Autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado".

Su resolución va a permitir a los vascos recuperar la libre circulación a partir de este domingo tras meses de restricciones en su movilidad ya que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado que acatará lo que decida el Tribunal Superior vasco sobre el decreto.