Noticias de hoy, viernes 26 de enero de 2024

La ejecución en Alabama este jueves de un preso asfixiándolo con gas nitrógeno, un método nunca antes probado, según notificaron las autoridades, entre las noticias más destacadas de hoy, viernes 26 de enero de 2024.

Alabama ejecuta a Kenneth Smith con la asfixia con nitrógeno

El estado de Alabama ha realizado la primera ejecución de la historia por asfixia con nitrógeno. La víctima ha sido Kenneth Smith, de 58 años, condenado a muerte en 1989 por asesinar a una mujer, que ya se enfrentó a otra ejecución en 2022 con la inyección letal, pero no se realizó al no poder colocarle la vía intravenosa. La presión internacional y de asociaciones en contra de la pena de muerte no ha frenado un método jamás probado en humanos hasta ahora.

"A las 19:53 ha comenzado la ejecución del estado de Alabama Kenneth Smith por el método de asfixia con nitrógeno", ha manifestado John Hamm, director del Departamento Correccional de Alabama. "Se ha declarado su muerte a las 20:25", ha añadido. Media hora ha durado el proceso desde que se han abierto las cortinas de la sala. Ha tenido lugar en el correccional de Holman, en la ciudad de Atmore y las autoridades han sentenciado: "Ha salido todo según lo previsto".

El relato de un compañero de El Pastilla sobre su fuga de prisión

La policía ha conseguido detener a Yousef Mohamed Lehrech, más conocido como El Pastilla, tras buscarlo en Málaga, Cádiz, Marruecos y Francia. Finalmente, ha sido arrestado en una estación de tren de Leipzig, Alemania. No se descartan más detenciones de presuntos colaboradores en su huida.

"El funcionario fue buscándolo allá, al gimnasio y vio que no estaba ahí. Y ahí fue cuando se pusieron en alerta. Y ya habían pasado como 4 horas, más o menos, porque salió a las 3 y eran las 6 de la tarde", así relata un compañero de prisión la fuga de El Pastilla, que se escapó hace un mes de la cárcel madrileña de Alcalá Meco. Llevaba 8 meses en prisión preventiva por matar presuntamente a dos personas, una de ella un capo del narcotráfico del Estrecho.