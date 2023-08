Noticias de hoy, sábado 26 de agosto de 2023

El caso Rubiales, lejos de aclararse se complica más cada hora que pasa. La FIFA ha acordado la suspensión provisional de Luis Rubiales de su actividad . Tampoco va a poder jugar el partido de fútbol en su ciudad natal, Motril.

La FIFA suspende a Luis Rubiales

La FIFA acaba de anunciar en un comunicado la suspensión provisional de Luis Rubiales: "El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Jorge Ivan Palacio (Colombia), en uso de las facultades otorgadas por el artículo 51 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), ha acordado en el día de hoy la suspensión provisional del Sr. Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional".

Soldados ucranianos desembarcan en Crimea en una "operación especial"

La contraofensiva ucraniana para recuperar el terreno nacional ocupado por Rusia no avanza al ritmo esperado en un primer momento por las autoridades de Kiev. Gran parte de la culpa la tiene el férreo sistema defensivo creado por las tropas rusas, compuesta por minas, trincheras, búnkeres, torres de hormigón y, especialmente, 'dientes de dragón'. No obstante, esta 'lentitud' en el avance no quiere decir que los soldados de Ucrania no hayan conseguido victorias clave.