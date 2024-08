Noticias de hoy, domingo 4 de agosto de 2024

La investidura de Salvador Illa o los Juegos Olímpicos de París, entre las noticias que marcan la jornada de este sábado 3 de agosto de 2024.

La investidura de Illa

El debate de investidura para que Salvador Illa, del Partido de los Socialistas de Cataluña, sea presidente de la Generalitat será previsiblemente esta semana. Este suceso llega después de que las bases de ERC avalaran votar a Illa como president con un 53,5 % de apoyo.

Illa ha dicho esperar que la investidura tenga lugar "de la mejor manera posible y lo más rápidamente posible". "Ha ganado la buena política, que es un ejercicio de generosidad y no de egoísmo", ha dicho tras mostrarse "muy satisfecho, feliz y esperanzado".

La posible detención de Puigdemont

El debate de investidura conllevaría el regreso a España de Carles Puigdemont, que aseguró que asistiría al acto aunque eso desembocase en su detención.

Pasados más de seis años de su huida del país, fuentes jurídicas consultadas por EFE dan por hecho que, si pisa territorio nacional, Puigdemont será detenido y puesto a disposición del juez del Supremo Pablo Llarena. El magistrado considera que que el delito de malversación no es amnistiable, y que además ya no tiene inmunidad parlamentaria al no ser eurodiputado.

Los Juegos Olímpicos de París

Esta jornada de los Juegos Olímpicos de París ha destacado por:

La lesión y retirada de Carolina Marín cuando dominaba 21-14 y 10-6 a la china Bing Jiao He en la semifinales de bádminton.

y retirada de cuando dominaba 21-14 y 10-6 a la china Bing Jiao He en la semifinales de bádminton. La selección masculina de hockey ha derrotado a Bélgica por 3-2 en los cuartos de final y se ha clasificado a las semifinales del torneo olímpico.

ha derrotado a Bélgica por 3-2 en los cuartos de final y se ha clasificado a las semifinales del torneo olímpico. Enmanuel Reyes Pla se colgó el bronce después de perder ante el azerí Loren Berto Alfonso Domínguez en las semifinales del -92kg de boxeo.

se colgó el bronce después de perder ante el azerí Loren Berto Alfonso Domínguez en las semifinales del -92kg de boxeo. En tenis femenino, Sorribes y Bucsa derrotaron a las checas y consiguieron hacerse con el bronce.

derrotaron a las checas y consiguieron hacerse con el bronce. Quique Llopis , a semifinales de los 110 vallas y Asier Martínez a la repesca.

, a semifinales de los 110 vallas y Asier Martínez a la repesca. Irene Sánchez-Escribano consigue hacer un hueco en la final de 3.000 obstáculos

consigue hacer un hueco en la final de 3.000 obstáculos La velocista Jael Bestue va a la repesca de los 200 metros.

