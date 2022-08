Noticias de España hoy lunes 15 de agosto de 2022

España sigue luchando contra los fuegos que se extienden en la sierra del Moncayo, en Zaragoza, y en Vall d'Ebo, en Alicante. Repasa las noticias de hoy, lunes 15 de agosto de 2022.

Dos incendios activos en Zaragoza y Alicante

No hay tiempo para el descanso en la sierra del Moncayo. La situación es muy complicada por culpa de un fuego que se extiende en un frente de 50 kilómetros. Los bomberos lo dan por estabilizado, pero todavía no está ni mucho menos bajo control. La buena noticia es que no se espera que las rachas de viento superen los 30 kilómetros por hora, lo que favorece las labores de extinción del fuego. También han sido evacuados varios pueblos de la Vall d'Ebo en Alicante. Otro gran incendio avanza sin control y se está acercando a algunas viviendas. Más de mil vecinos han tenido que ser evacuados con lo puesto tuvieron que abandonar sus casas y a toda prisa. En Benialí los equipos de emergencia iban casa.

Muere un joven de 19 años en las fiestas de Íllora

Conmoción en Granada por la muerte de uno de sus vecinos, un chico de 19 años. Ha sufrido una agresión durante las fiestas, y el ayuntamiento ha decidido suspenderlas. Los agresores están en paradero desconocido.

Investigan si hubo negligencia en el Medusa Festival

La Guardia Civil está revisando las instalaciones del Medusa Festival. Un chico de 22 años murió y otros cuatro siguen en el hospital. Ya se han presentado las primeras denuncias, y un juzgado ha abierto una investigación. Ahora hay que determinar si hubo alguna negligencia. Algunos asistentes afirman que se reaccionó tarde y que las salidas estaban bloqueadas