La actualidad viene marcada por el anuncio del rey Juan Carlos de abandonar España tras las informaciones publicadas sobre sus cuentas bancarias en paraísos fiscales. Ahora, la principal incógnita es saber qué país ha elegido el rey emérito para vivir. Consulta a continuación las últimas noticias de hoy en España.

Juan Carlos I abandona España

El rey Juan Carlos está ya fuera de España. Algunos medios portugueses apuntan a que se habría instalado en Estoril, donde pasó parte de su infancia. Otros dicen que se ha desplazado a República Dominicana pero de momento, no hay ninguna confirmación oficial de su paradero tras su salida del Palacio de la Zarzuela, su hogar desde hace 58 años.

Pedro Sánchez valorará la decisión del rey Juan Carlos

Hoy se espera que el Gobierno de más detalles de la marcha del rey Juan Carlos. Está previsto que Pedro Sánchez comparezca ante los medios tras el Consejo de Ministros de esta misma mañana. En un comunicado, el Ejecutivo ha expresado su respeto a esta decisión, aunque Pablo Iglesias lo ha calificado en un tuit como "indigna huida".

Más de 8.000 contagios de coronavirus en los últimos tres días

Desde el viernes se han detectado en España 8.532 nuevos contagios por coronavirus. De ellos, 968 corresponden a la última jornada, y casi la mitad se han registrado en Aragón. En ese total del ministerio de Sanidad no figuran los de Madrid, Navarra y Cataluña, que no han enviado sus datos actualizados. En total hay 560 brotes activos, aunque Fernando Simón asegura que, de momento, la situación no es grave.