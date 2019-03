Los Mossos denuncian un chivatazo de la Policía Nacional a yihadistas

EL JUEZ PEDRAZ ARCHIVÓ LA CAUSA

Polemica en Cataluña entre la Generalitat y el Ministerio del Interior. Los Mosos d'Esquadra acusan a la Policía Nacional de un supuesto "chivatazo", que , según ellos, estuvo a punto de arruinar la Operación contra el yihadismo del pasado mes de abril. El ministro del Interior asegura que esa acusacion no tiene fundamento y añade que "no se pueden dejar cuestiones de Estado" en manos de quienes "no creen en él".