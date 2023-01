Miquel Iceta, sobre el posible referéndum en Cataluña: "Los independentistas catalanes están más débiles que nunca"

Continua la resaca tras la Cumbre hispano-francesa de este jueves en Barcelona. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro Bolaños insisten en lanzar el mensaje de que el procés se ha acabado, afirmación a la que ha respondido el ministro de Cultura, Miquel Iceta, en 'Más de Uno'.

"Depende de que quiera decir uno con proceso. Si uno quiere decir que el independentismo ha desaparecido, desde luego no. Pero si quiere decir que las vías unilaterales han sido abandonadas, desde luego sí", ha explicado el ministro.

"Los independentistas catalanes están más débiles que nunca"

Por otra parte, ha querido destacar que "el independentismo pierde fuerza": "Están más débiles y más enfrentados que nunca. La manifestación de ayer fue la prueba de que si lo que querían era dar un golpe de fuerza, se equivocaron y, más bien se tiraron un tiro en el pie", detalló Iceta.

Además, Iceta también se ha referido a la mesa de diálogo: "No servirá para llegar a un acuerdo sobre una cosa en la que no hay acuerdo, que es el referéndum de autodeterminación, este nunca se va a celebrar".

Las declaraciones del ministro de Cultura van dirigidas en la misma línea que las del líder del PSC, Salvador Illa, que se mostró en contra de un referéndum de autodeterminación y la realización de ningún tipo de consulta sobre un estatuto de autonomía en Cataluña.

Critica los insultos a Junqueras en la manifestación

A colación, Iceta criticó los insultos recibidos por Oriol Junqueras en la manifestación del jueves "Junqueras, traidor, te queremos en prisión", a lo que el ministro contestó: "Cuando escucho gritos de 'Junqueras, vuelve a prisión' siento mucha pena. No tenemos que desear el mal de nadie. Junqueras y el resto han sufrido lo suficiente y han demostrado suficiente compromiso con el país para que nos ahorremos expresiones que hacen daño a los afectados y al resto No me gusta que haya gritos contra nadie", concluyó.

En otro orden de ideas, el propio Oriol Junqueras se ha decidido a no querer agrandar la herida abierta en el independentismo ya que hoy no ha criticado a los que ayer le abuchearon en la manifestación de este jueves. Junqueras ha asegurado que es normal que haya gente decepcionada.