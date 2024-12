El ministro Ángel Víctor Torres desmiente que Aldama le pusiera una casa en Acocha para "encuentros de diversa naturaleza"

El ministro de política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha desmentido las acusaciones que ha lanzado contra Víctor de Aldama, a las que ha calificado de "absoluta vileza". Además, ha asegurado que puede demostrar que estas son falsas, en especial la que Aldama señala que le facilitó al ministro Torres un piso en Atocha "para encuentros de diversa naturaleza". Según el ministro, al ser presidente de Canarias, su agenda era totalmente pública y estaban anotadas sus entradas y salidas de los hoteles en los que se quedaban. "Está clarísimo que hay una voluntad expresa por el señor de Aldama de atacar con mentiras, falsedades y, como digo, vilezas en lo político y en lo personal a miembros del Gobierno de España y a miembros del Partido Socialista", ha afirmado.

Ampliación de acciones legales

El ministro ha anunciado que su equipo legal está trabajando para ampliar las acciones judiciales que ya se habían iniciado tras las primeras declaraciones de Aldama en sede judicial. Torres ha recordado que las acusaciones iniciales incluían el supuesto conocimiento estrecho entre ambos, algo que ha desmentido irónicamente al mencionar que Aldama ni siquiera sabe su nombre correcto, refiriéndose a él como "Víctor Ángel". Asimismo, Aldama ha acusado a Torres de pedir dinero a través de Koldo García, algo que el ministro ha negado categóricamente: "En mis 25 años de gestión pública jamás he pedido ni he cobrado un euro de concesión".

Ángel Víctor Torres también ha sugerido que estas acusaciones podrían estar relacionadas con los procesos internos del PSOE, incluidos el congreso federal celebrado recientemente y el del PSOE canario, donde aspira a ser reelegido como secretario general. No obstante, ha dejado claro que no puede confirmar la existencia de tal vínculo, pero lamenta que estos ataques afecten a personas "honradas y honestas" sin pruebas concluyentes.

El ministro ha recordado que, en un Estado de Derecho, las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas y ha señalado que "las mentiras no pueden salir gratis". En este sentido, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha solicitado que Aldama presente pruebas para respaldar sus acusaciones, afirmando que de no hacerlo, carecen de apoyo y credibilidad. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su parte, también ha expresado su confianza en que las acusaciones no afectan al PSOE, insistiendo en que será Aldama quien deba demostrar la veracidad de sus declaraciones.

Acusaciones al jefe de gabinete de Montero

En su escrito, Aldama también asegura que Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le solicitó que "le facilitara oportunidades de inmuebles" y que, a raíz de eso, el empresario le pidió un favor para aplazar un embargo a una de sus sociedades, algo que se acabó concediendo. Posteriormente, Aldama solicitó a Moreno un aplazamiento de embargo para su empresa Pilot Real Estate, lo cual fue aprobado tras supuestamente consultar con Montero. Según Aldama, tiempo después, Koldo García le pidió 25.000 euros como "detalle" para Moreno. Aunque negó haber entregado el dinero, describió una reunión donde García dio un sobre a Moreno. Aporta mensajes y pruebas del caso.

