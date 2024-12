Aldama defiende en su última entrevista las pruebas que ha presentado en el Supremo: "Me canso de que abusen de mi persona"

Este mismo jueves por la mañana, un equipo de Antena 3 Noticias ha podido grabar en exclusiva a Víctor de Aldama en pleno centro de Madrid. Con un serio y tajante "no tengo nada más que decir" evitaba cualquier pregunta de nuestros compañeros. El empresario que, según la UCO, es el nexo corruptor del caso Koldo, continúa su gira por los distintos medios de comunicación. En una entrevista que acaba de conceder se puede ver cómo defiende las pruebas que ha presentado en el Tribunal Supremo y dice que hay más en su teléfono.

"Me canso de que abusen de mi persona"

"Es que estoy cansado de que se diga que dónde está la prueba. El sobre con el dinero y el cuchillo clavándoselo en el pecho no existe, ¿vale? Aquí hay una prueba con una firma de un ministro en el que alquila un piso con opción de compra que no habita. Yo no solamente me cansó de pagar sobornos a estas personas, sino que me canso de que abusen de mi persona, me canso de que me traten como me tratan. Espero que cuanto antes la UCO entregue mi terminal al Supremo o a la Fiscalía y se vean todos los WhatsApp que tengo de todos ellos, de todos los que me han negado porque me han negado todos como en la cena de Jesucristo", cuenta De Aldama.

El piso que ofreció a Ábalos

Los 37 folios que Aldama ha aportado al Supremo y las pruebas que guarda, supuestamente, en su teléfono móvil, continúan de esta manera siendo el epicentro de la actualidad política estos días. Él dice que se ofrece al juez para desencriptar su teléfono, aunque por el momento el Supremo no lo usará. Además, tal y como se puede apreciar, asegura tener pruebas que implican a diferentes cargos políticos. Por un lado, asegura que le ofreció a Ábalos -cuando era ministro de Transportes- un piso de casi 2 millones de euros a cambio de mordidas.

El famoso piso se encuentra en una de las principales arterias de la capital de España, el Paseo de la Castellana. Se trataría de un inmueble que sería una supuesta garantía para Ábalos acabara adjudicando contratos públicos a determinadas empresas. El edificio tiene 19 plantas y el piso en cuestión tendría unos 281 metros cuadrados. Ahí también hay despachos, oficinas y bufetes de abogados. En concreto, está ubicado en la Plaza de Cuzco. En esa zona hay una gran oferta de restauración, por ejemplo, el restaurante La Chalana, la marisquería donde se reunía Koldo García con los presuntos cómplices. También está cerca del estadio Santiago Bernabéu y de Nuevos Ministerios.

Más señalados: dos personas cercanas a Sánchez y Montero

Entre el resto de señalados en el entramado, hay dos personas cercanas al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta Montero. Aldama asegura que mantuvo contactos con Juan Manuel Serrano, entonces presidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez. Según Aldama, Serrano quería que Correos fuera un operador de telefonía móvil.

Por otro lado, señala a Carlos Moreno, Jefe de Gabinete de María Jesús Montero. Dice que Moreno le pidió ayuda para buscar casa. Ya había declarado ante el juez que le entregó a Koldo un sobre con 25.000 euros a cambio de que le aplazaran una deuda tributaria.

Ángel Víctor Torres

Aldama también salpica de nuevo a Ángel Víctor Torres, el actual ministro de Política Territorial. Dice que puso a su disposición un piso cuando era Presidente de Canarias, que se hizo cargo del alquiler. Según el comisionista, Torres lo habría usado para encuentros de diversa naturaleza. El ministro lo desmiente rotundamente.

