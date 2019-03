Iceta, nuevo líder del PSC con un 46,98% de participación

Miquel Iceta ha sido elegido nuevo líder del PSC con un 85,05% de votos de los militantes, en unas primarias con un 46,98% de participación y que, a su juicio, demuestran que el partido quiere "ponerse en pie" y "no desfallecer" para evitar "choque de trenes" del proceso soberanista catalán.

"Los militantes han hablado y me encargan la tarea de presentar una nueva dirección en el congreso del partido el próximo domingo. Acepto la responsabilidad, consciente de las dificultades pero convencido de que sabremos superarlas", ha dicho Iceta en una rueda de prensa en la sede del barcelonesa del partido. En una consulta en la que él era el único candidato y a la que estaban llamados 20.078 militantes del PSC, además de 580 militantes de la rama juvenil del PSC y aquellos militantes del PSOE que se hubieran acreditado para poder votar en Cataluña, finalmente han acudido a las urnas 9.663 personas, un 46,98% del censo.

Iceta ha obtenido 8.156 votos, un 85,04% de apoyo, frente a 1.435 votos en blanco (14,96%) y 72 nulos votos (0.75%), mientras que la consulta del PSOE ha registrado en Cataluña un 48,02% de participación (9.877 votos), y en la que se ha impuesto Eduardo Madina, con un 3.940 votos (40,41%), seguido por Pedro Sánchez, con 3.645 (37,38%), y José Antonio Pérez Tapias, con 2.166 (22,21%).

Ese porcentaje mayor de participación en las primarias a secretario general del PSOE en Cataluña se debe a que militantes de esta formación que estaban en esta comunidad este fin de semana han podido acudir a los puntos de votación, pero solo votar en la urna para elegir al nuevo líder del socialismo español. Iceta ha recordado que, entre sus objetivos, estará el "trazar una alternativa progresista a los gobiernos conservadores" y demostrar que el PSC es "el más indicado para evitar ese choque de trenes al que parece condenarnos la incapacidad negociadora de Artur Mas y Mariano Rajoy".

"No desfalleceremos", ha advertido, dirigiéndose a la "sociedad catalana": "El PSC es el partido llamado a ejercer la oposición en el Parlament, y que se ha fijado como objetivo evitar ese choque de trenes. Podemos proporcionar ideas concretas para solucionar un desencuentro del que no puede salir nada bueno", ha reiterado en alusión a la consulta soberanista. De momento, ya ha avanzado que, tras el congreso extraordinario del partido el próximo sábado 19, quiere reunirse el lunes siguiente con el presidente catalán, Artur Mas, y "llevarle la voz de todos los socialistas". El diputado ha celebrado la "total transparencia" de la consulta, cuyos resultados evidencian que la militancia quieren "ponerse en marcha, ponerse en pie" y que "hay que perseverar en nuestras ideas catalanistas, federalistas, europeístas, feministas y ecologistas".

Su función será "representar a todos los socialistas", consciente, como ha admitido, de que "no es un partido de unanimidad", dado ese casi 15% de votos en blanco que "demuestran que muchos compañeros han querido participar, pero no dar apoyo". Con esa situación afronta el componer una nueva dirección que pretende que sea "un equipo de trabajo que sea capaz de integrar las sensibilidades del PSC que con lealtad estén dispuestas a tirar adelante este proyecto".

"He empezado a llenar mi agenda de mañana, me veré con personas relevantes del partido, no solo para contar con ellas para la dirección, sino saber sus opiniones al respecto", ha dicho Iceta, que quiere "escrutar" a toda la gente del PSC, confiando que será capaz de "integrar sus deseos y aspiraciones". Acompañado del presidente de la comisión gestora, Josep Fèlix Ballesteros, y del presidente del Consell Nacional, Celestino Corbacho, a pocos metros le escuchaban dirigentes socialistas como el expresidente catalán José Montilla; el alcalde de Lleida, Àngel Ros; el portavoz parlamentario, Maurici Lucena; el eurodiputado Javi López; el hasta ahora número dos del partido, Antonio Balmón; y el exprimer secretario Pere Navarro, el primero en abrazar a Iceta al final de la comparecencia. La exministra Carme Chacón ha acudido a la sede del PSC, pero no ha aparecido con el resto de dirigentes en el acto público.