La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha asegurado este miércoles que el Govern como tal no puede ejercer la "desobediencia civil" como respuesta a la sentencia del 'procés', pero sí "respetará" aquello que decida hacer la "sociedad civil organizada". Ayer martes, en el segundo aniversario del 1-O, partidos y entidades independentistas hicieron un llamamiento a responder a una eventual sentencia condenatoria "de manera masiva desde la lucha no violenta y la desobediencia civil", aunque no concretaron ninguna de las acciones que preparan.

"Nosotros como gobierno no podemos hacer desobediencia civil, porque no sería de recibo que fuese así, pero en todo caso, respeto máximo por lo que se decida desde la sociedad civil", ha apuntado. Por otro lado, Meritxell Budó ha denunciado que, en campaña electoral, los principales partidos políticos españoles "se ponen el 155 en la boca para ganar votos".

Según Budó, "utilizan los ataques a Cataluña para arañarse votos los unos a los otros" y en este sentido, a su entender, no hay "ninguna diferencia entre el PP, el PSOE, Cs y Vox". "Para nosotros, el PP y el PSOE son iguales. El PP aplicó el 155 y el PSOE lo podría aplicar preventivamente también si quisiera, porque los motivos los hacen ir como quieren", ha afirmado. Sobre las detenciones de los miembros de los CDR acusados de terrorismo, ha subrayado que el Govern "siempre ha condenado la violencia".