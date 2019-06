Melero, abogado de Forn: "El Tribunal ha sido minucioso y pedagógico"

El abogado de Joaquim Forn, Javier Melero, ha ofrecido una entrevista en Onda Cero donde ha asegurado que el juicio al 'Procés' se ha celebrado "con todas las garantías". Pese a ello, no descarta recurrir al Tribunal de Estrasburgo.

En este sentido, ha aseverado que el juicio "ha sido ejemplar por lo minucioso y pedagógico que ha sido el Tribunal" y ha añadido que "si todos los juicios fueran así se paralizaría la Justicia".

Sobre si estuvo en peligro la Constitución el uno de octubre ha explicado que "la Constitución estuvo sometida a una tensión máxima", aunque no llegase a estar en peligro en ningún momento.

Sobre si está de acuerdo o no con la causa independentista, Melero ha declarado que no sintoniza ideológicamente con muchos de sus clientes y que "no se identifica con el independentismo".

Por último, ha manifestado que el derecho de autodeterminación "existe para los territorios coloniales pero no para Cataluña".