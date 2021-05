Los médicos recuerdan que la inmunización contra la COVID-19 tras vacunarse no es inmediata

Los médicos vuelven a recordar que la inmunidad frente a la COVID-19 tras haberse vacunado no es inmediata. Han tenido que volver a incidir en esta idea debido a la cantidad de ingresos que se han producido en los últimos días de pacientes vacunados y contagiados. Esto se debe por no respetar las medidas sanitarias una vez se ha inoculado la vacuna.

Los primeros casos, en Zaragoza y Orense

El primero de los casos de un paciente ingresado vacunado y contagiado por coronavirus se ha dado en Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Allí se han registrado ingresos de personas con una o incluso con las dos dosis de la vacuna.

En Galicia también se han registrado dos casos en los últimos días, concretamente en Orense. Una familia de cuatro miembros se ha contagiado por el positivo de la madre que ya estaba vacunada. El segundo de los casos allí es el de una pareja de 70 años que ha contagiado a otro familiar después de haber recibido la primera dosis de la vacuna.

La protección no es automática, como recuerdan los médicos. "Una vacuna no es un equipo de protección individual", afirma Rafael Toledo, catedrático de Parasitología de la Universidad de Valencia, quien recuerda que "no evita el contacto con el virus".

A "100 días" de la inmunidad de rebaño

El pasado lunes Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunciaba que estábamos "a 100 días de lograr la inmunidad de grupo", de alcanzar la inmunización del 70% de la población, algo que también repitió este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero.

Actualmente, España cuenta con el 13,3% de la población vacunada con la pauta completa y el ritmo se incrementa con el paso de los días. A pesar de ello, muchos ciudadanos aún se preguntan cuándo será su turno de vacunación.

Gracias a la herramienta CuentaVacunas puedes ver en tiempo real cómo avanza el plan de vacunación en cada comunidad autónoma y en todos los países del mundo.