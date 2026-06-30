Una máscara de Tutankamón, un cupón de la ONCE o una botella de ginebra: la curiosa lista de regalos de la Casa Real en 2025

La Casa Real ha hecho pública este martes la lista de regalos que han recibido los Reyes y sus hijas en 2025. Además, también se ha publicado las Cuentas Anuales 2025 y el Informe del Tribunal de Cuentas, así como el Informe de la Interventora.

Como cada año desde que Felipe llegó al trono, la Casa Real ha revelado los obsequios regalados durante el año en agencias, viajes de Estado y encuentros institucionales. Por su parte, el monarca recibió 214 regalos, mientras que Letizia 98. En total junto a los de sus hijas, han recibido 429, es decir, 57 más que el año anterior (358).

Entre los regalos más llamativos se encuentra la máscara funeraria de Tutankamón. La Familia Real recibió este obsequio en una visita oficial del presidente Abdel Fattah al Sisi y del posterior viaje de Estado de los Reyes a El Cairo, donde también les dieron una urna con una carro de caza egipcio o un cuadro de dedicatoria especial a la reina Nefertiti.

Dos bolas de pelota vasca

Uno de los obsequios más curiosos de este año ha sido un xilófono, acompañado de una caja de mangos regalados por el primer ministro de Pakistán. Entre los regalos que recibió Felipe VI destacan una corbata durante su viaje de Estado a Italia, una cruz, varios libros, tanto en su visita al arsenal militar de Ferrol como en su audiencia con el presidente de Airbus, un reloj de sobremesa, dos bolas de pelota vasca, una planta de olivo y un tarro de berenjenas.

Además, la lista del monarca incluye objetos tan variados como un peluche, chocolate dominicano, varios gemelos, una camiseta personalizada del Valdesoto Club de Fútbol, un teléfono móvil entregado por el presidente de China o una botella de brandy.

A todo se suman detalles singulares como un kit de test de vitaminas, una antorcha olímpica entregada por el presidente del Comité Olímpico Internacional con motivo de los Juegos de París, así como un cupón de la ONCE y un décimo de Lotería Nacional. También figuran una barca fúnebre en miniatura y una grapadora en su estuche.

Por su parte, la reina Letizia recibió un pañuelo del primer ministro de Albania, unas gafas de sol del programa Caiga quien caiga, un cuaderno de dibujos, varios libros, productos cosméticos, un collar egipcio, un pergamino y un colgante entregado por el alcalde de Hospitalet de Llobregat.

Entre los regalos más personales destaca un vinilo firmado de Joan Manuel Serrat, entregado por el propio artista con motivo de los Premios Princesa de Asturias. Asimismo, recibió un obsequio textil enviado por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, además de un poncho y un retablo.

Una botella de ginebra

Debido a su agenda institucional, la princesa de Asturias superó la veintena de regalos recibidos en solitario. Tanto ella como la infanta Sofía fueron obsequiadas con un colgante y dos pulseras durante su visita a Burela, además de perfumes, camisetas, un llavero, un abanico, un soporte de joyas, una reproducción de un sarcófago egipcio, una botella de licor de hierbas, otra de ginebra y dos muñecas recibidas durante la visita oficial de sus padres a China.

También recibieron piezas de mayor valor artístico, como dos esculturas de Jaume Plensa, una alfombra, un cuadro de Santa Sofía de Kiev y un busto de la princesa realizado por el artista armenio Sargis Yesayan.

Como es habitual, los libros, las placas conmemorativas y las prendas de vestir volvieron a ser los obsequios más frecuentes, aunque también varía desde piezas de artesanía internacional hasta detalles llamativos. Y no faltaron las camisetas de equipos deportivos, como las entregadas por las jugadoras del Club Deportivo Burela Fútbol Sala, o maquetas como la del estadio Santiago Bernabéu. El Rey, además, incorporó a su vestuario nuevas corbatas, polos de manga corta y una guayabera.

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