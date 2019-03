Mas pretende crear una agencia tributaria catalana similar a la australiana y a la sueca

PARA PRIMAR LA COOPERACIÓN CON EL CONTRIBUYENTE

El presidente de la Generalitat de Cataluña ha presentado su proyecto de Hacienda propia, asegurando que sin ella no hay autogobierno real. Estudia crear una agencia tributaria parecida a la de Suecia y Australia, que prima la cooperación con el contribuyente por encima del control. Al Gobierno de Mariano Rajoy no le preocupa este nuevo paso del ejecutivo de Mas porque, en opinión de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, son medidas que no van a prosperar.