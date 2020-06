Más de la mitad de los catalanes estarían dispuestos a participar en el referéndum del 1-O, según una encuesta

Más de la mitad de los catalanes (un 56,5 %) piensan participar -si se celebra- en el referéndum del 1-O suspendido por el Tribunal Constitucional, aunque la mayoría (un 45%) opina que la consulta es ilegal, según señala una encuesta que publica el diario La Razón.

El muestreo, realizado la semana pasada por NC Report en Cataluña a partir de 1.255 entrevistas, refleja que un 30,9% de los entrevistados no acudirán a votar y que el 12,6 % aún no han decidido si participar en el referéndum o no, en caso de que llegue a celebrarse.

Los resultados de esta encuesta también señalan que la mayoría de los catalanes (el 65,1%) consideran que Carles Puigdemont debería convocar elecciones al Parlament y un 68,4% opinan que el CDC -ahora llamado PDCat, partido al que pertenece el presidente de la Generalitat- ha utilizado la independencia como estrategia "para tapar su corrupción".

Un 53,1% de los entrevistados están seguros de que la Generalitat declarará unilateralmente la independencia el próximo 1 de octubre, según la encuesta de NC Report. El 45,1% dijeron que desaprueban las protestas callejeras que se han llevado a cabo a raíz de las actuaciones políticas y judiciales para impedir el referéndum, en tanto que el 44,6% se mostraron de acuerdo con estas movilizaciones.

En cuanto a las medidas que ha tomado el Gobierno para impedir la consulta, el 48,6% las aprueba frente al 39,3% que las rechaza, y más de la mitad (54,5%) afirmaron que echaban en falta más dialogo entre el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña.

La encuesta muestra, además, que el 62,5% de los entrevistados creen que Cataluña es una nación; el 68,1% opinan que se debería reformar la Constitución y también son mayoría (el 45,4%) quienes reclaman más autonomía y más financiación para esta comunidad.