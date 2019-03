Mas dice que la vía escocesa es el "único camino" para "resolver conflictos"

El presidente catalán, Artur Mas, ha afirmado que el referéndum escocés es el "único camino" que hay para "resolver conflictos" porque, a su juicio, "votar une y no separa", y ha asegurado que el proceso soberanista catalán "continúa" y "se siente reforzado" tras la experiencia de Escocia. Mas ha comparecido en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat para valorar, en catalán, castellano e inglés, el resultado del referéndum de independencia de Escocia, en el que el 'no' a la secesión ha ganado por más de 10 puntos.

Según Mas, "votar une y no separa", y ha pedido al Gobierno central que "retenga" así que "votar no divide, votar une" y que "lo que separa" es no poder votar. Ha añadido que el ejemplo de Escocia ha evidenciado que "cuando se deja votar también se puede ganar", pero que "se ha de ganar democráticamente", y ha asegurado que cada día que pasa es más grande el "error de intentar bloquear un proceso político sólo por la arquitectura legal y las leyes", cuando el "conflicto es político".

"En lugar de resolverlo lo agrava. Cada vez que hay un 'no' en Madrid se crea más animadversión", ha dicho Mas dirigiéndose al Gobierno del Estado, al que ha recordado que "un demócrata auténtico no bloquea un referéndum". Según Mas, tras la "lección británica y escocesa", el proceso soberanista catalán "continúa hacia adelante" porque cuando "se permite votar se refuerza la unidad el concepto mismo de la democracia".

Por tanto, la apuesta del presidente de la Generalitat es realizar ahora una "opción parecida" al referendo escocés con la consulta soberanista del 9N en Cataluña, ya que es "la manera europea, la manera del siglo XXI" de afrontar las resolución de "conflictos" como el catalán, ha aseverado.