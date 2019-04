Martínez Maillo: "Vamos a reformar la Constitución siempre y cuando haya consenso"

El vicepresidente general de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha explicado en una entrevista en Espejo Público que el PP es el partido de la estabilidad y por ello se debe hablar de contenidos y no de nombres, en referencia al próximo congreso que celebrarán los populares.

Preguntado sobre los cambios políticos que se están viviendo en Europa y las consecuencias que tendrá la dimisión de Matteo Renzi tras la celebración de un referéndum, Maillo considera que "el caso de Renzi" no tiene nada que ver con la política nacional y cree que se trata de un "plebiscito sobre su persona" más que una consulta.

Maillo, quien dice no estar en contra de los referéndum, cree que estas consultas no deben ser una carga para los ciudadanos y considera que debe haber consenso antes de llevarlas a cabo.

Explica que en los últimos años lo líderes europeos han cambiado y subraya que Rajoy es ahora mismo uno de los líderes más fuertes de la Unión Europea después de Angela Merkel.

Considera además que se está dando un enfrentamiento entre quienes apoyan el proyecto europeo y el populismo y cree que "al populismo hay que combatirlo, no tratar de aliarse con él" y pone el ejemplo de algunos pactos que se han llevado en España entre el PSOE y fuerzas de izquierdas.

Precisamente de estos pactos dice que han podido ser la causa de la debilidad del PSOE y subraya que en España "no ha habido un populismo de derechas, sí de izquierdas" y cree que los partidos tradicionales acabarán con este populismo.

Preguntado por la preocupación de los mercados por estos cambios, en referencia al referéndum de Italia o a las elecciones en Austria, Maillo considera "cualquier elemento de inestabilidad en Europa no es positivo" y llama a hacer una reflexión para saber por qué el concepto de Europa no ha calado en algunos países.

Sobre una posible reforma de la Constitución, el vicepresidente general de Organización del PP, asegura que su partido no es inmovilista y asegura que "vamos a reformar la Constitución siempre y cuando haya consenso" y considera que una de las grandes virtudes de la Constitución española es el "consenso".

Preguntado sobre el pacto entre el PP y PSOE, que puede aportar una imagen de estabilidad en España, y el posible acercamiento de los populares a las políticas de los socialistas, Maillo considera "evidente" que hay que "cumplir nuestros compromisos con Bruselas y con Europa porque eso genera estabilidad y porque ha sido positivo" porque en su opinión ha servido para crear empleo.

Sobre la posible subida de impuestos, después de que el gobierno anunciara que sube los impuestos del alcohol, tabaco y bebidas azucaradas, Maillo asegura que "los dos grandes impuestos no se tocan" y añade que se están planteando subidas especiales en el Impuesto de Sociedades. Matiza que esta subida no se realizará en el tipo de impuestos, si no que se aplicará algunas deducciones. Recuerda además que estas subidas estaban contempladas en el pacto que firmaron con Ciudadanos.

Preguntado sobre si a Ciudadanos no se le ha tenido en cuenta en algunas negociaciones, Maillo dice estar "comprometidos" con ese acuerdo y considera que no se ha apartado al partido de Albert Rivera.

Insiste en que la intención de su partido es cumplir el acuerdo con Ciudadanos aunque cree que hay que ser consciente de que es obligatorio negociar con todos, porque el PSOE gobierna en distintas comunidades autónomas. Por ello considera "lógico" que se abra "la negociación al resto de partidos políticos" y subraya que Ciudadanos no tiene motivos para sentirse apartados.

Maillo ha sido preguntado sobre el tipo de relaciones que están llevando a cabo el Partido Popular y el PSOE, quienes no están de acuerdo en diferentes propuestas y pactos pero acaban pactando. El vicepresidente general de Organización del PP dice que "hemos pasado del 'no por el no', imitando mucho al populismo" a negociar, y considera que la actitud del exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez se acerca mucho a la de los populistas.

Preguntado sobre si uno de los objetivos de este pacto es frenar a los nuevos partidos que han aparecido en el panorama nacional, Maillo responde que lo importante en este momento es que el país funcione y asegura que la actitud negociadora del Partido Popular no está motivada por esta posible estrategia.

Maillo ha aprovechado además para criticar la actitud de Pablo Iglesias, de quien dice se ha aprovechado del sufrimiento de los trabajadores para obtener popularidad y considera que el secretario general de Podemos ha optado "por una opción que se basa fundamentalmente en el circo", que consiste en "tratar de llamar la atención" y alejarse de los pactos.

Apela además a la necesidad de trabajar y asegura que "el PP no está pensando ahora mismo en elecciones".

Sobre la posible retirada de apoyos por parte de Ciudadanos en Murcia si un juez determinara que Pedro Antonio Sánchez, el presidente de Murcia, está implicado en casos de corrupción, Maillo se cuestiona si a Pedro Antonio se le acusa de robar y asegura que no se trata de un caso de corrupción, sino que es una situación derivada de un error administrativo y pide distinguir "corrupción de lo que no es".

Finalmente ha respondido sobre el mensaje que recibió de Rita Barberá en el que la que fuera alcaldesa de Valencia le pedía que no se le abriera un expediente por su presunta implicación en casos de corrupción. Maillo dice que comunicar a Barberá que tenía que abandonar el partido fue una decisión difícil y asegura creer en la inocencia de Barberá. Matiza además que un partido político ante todo está formado por personas y asegura que la muerte de Rita Barberá es uno de los momentos más duros de la historia del PP porque "con sus luces y sus sombras" son herederos de sus políticas.