Mariano Rajoy, en Onda Cero: "Haré todo lo posible para que Puigdemont no sea investido"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que "hará todo lo posible" para que se cumpla la ley en España, de forma que Carles Puigdemont no sea investido presidente de la Generalitat. Preguntado por si desea que Puigdemont regrese a España o que siga en Bruselas, Rajoy ha indicado que sus preferencias "son poco relevantes porque la decisión la tiene que tomar él". "Yo he tomado las decisiones que como Gobierno tuve que tomar, como la aplicación del 155 y conseguí recuperar la legalidad, convoqué elecciones, y esa era mi responsabilidad", ha dicho en una entrevista en Más de Uno, en Onda Cero.

"Puigdemont sabe cuáles son las reglas del juego: España es una democracia, se respeta la ley, y cuando no, hay consecuencias", ha añadido. "Lo más importante del 155 es que ha dejado un mensaje: existe, y la democracia tiene instrumentos para defenderse cuando se le ataca". Por ello, ha reiterado que "el Gobierno de España hará todo lo posible para que se cumpla la ley".

Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo está preparado para "recurrir ante el Tribunal Constitucional" en cuanto se produzca una decisión de la Mesa del Parlamento catalán porque tienen que "respetar siempre los procedimientos y las formas".

Por otro lado, ha confirmado que ya ha recibido la carta del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, pero no ha querido adelantar qué le dirá en su misiva de respuesta. Eso sí, ha subrayado que no puede pretender que el Gobierno tome alguna decisión que "no puede tomar" como "todo lo referido a las decisiones judiciales. A su juicio, hay que respetar las decisiones judiciales y "por suerte" España es "una democracia con división de poderes".

Considera que "un país donde ya los gobernantes empiezan por incumplir la ley, no va bien", por eso quiere que en Cataluña "haya unas instituciones que respeten la ley" y posteriormente que se recupere "la normalidad institucional".

Preguntado por qué le parecería que Oriol Junqueras fuera presidente desde la cárcel, ha dicho que no le incomodaría. "Es una responsabilidad que le corresponde a los jueces y hay que acatarla. Los políticos tienen una responsabilidad muy importante, y según la decisión que tomen veremos si quieren seguir en una etapa de inseguridad o construir desde una posición muy difícil".

"El Gobierno de España cesó a un gobierno que estaba pisoteando la ley", ha recordado, y "fue una decisión dura y compleja". Asimismo, ha insistido en que todos los países de Europa apoyaron a España y actualmente existe "una orden de búsqueda y captura para España; si viene será detenido, pero han sido los jueces los que no han pedido esa orden para Europa y conviene respetar las órdenes de los jueces".

Afirma que Ciudadanos no le ha pedido la dimisión de Barreiro a cambio de apoyar los PGE

Rajoy ha asegurado que desde Ciudadanos no le han trasladado que la dimisión de la senadora 'popular' Pilar Barreiro sea una de sus condiciones para que el partido naranja apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

"No voy a entrar en polémicas con Ciudadanos, entre otras cosas porque a mí nadie de ese partido me ha dicho lo que usted acaba de señalar", ha recalcado Rajoy, cuestionado sobre esa exigencia del partido de Albert Rivera.

Garantiza que habrá nuevos Presupuestos y niega tener un 'plan B'

Rajoy ha asegurado que no tiene un 'plan B' por si fracasa la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 porque está convencido de que saldrán adelante y acabarán aprobándose. "No estamos haciendo un 'plan B', estamos en conversaciones para intentar aprobar los Presupuestos y cuando finalicen, ya lo contaremos", ha dicho el presidente, que ha precisado que lo peor que podría hacer para que saliera mal la negociación es "ir radiándola o televisándola".

Además, ha indicado que estas negociaciones no son fáciles y llevan su tiempo, y ha recordado que el año pasado los Presupuestos se aprobaron el 31 de marzo y la economía evolucionó favorablemente. "No se preocupen, habrá nuevos Presupuestos", ha apuntado el jefe del Ejecutivo, que ha recordado que, de momento, los que están en vigor son los de 2017, que fueron prorrogados para 2018.

Sobre si será candidato del PP en las generales: "Mi idea a fecha de hoy es intentar repetir"

El presidente del Gobierno ha asegurado que, "a fecha de hoy", su voluntad es repetir como candidato del PP en las próximas elecciones generales y ha añadido que lo intentará porque, a su juicio, cree que se camina en la "buena dirección". Rajoy ha dicho que hay que ver cómo van evolucionando los acontecimientos pero ha insistido en que lo intentará, en un momento en que algunos cargos del PP han puesto en privado sobre la mesa ese debate sobre la renovación en el PP tras el revés electoral del partido en las pasadas elecciones catalanas.

"En la medida en que yo vaya viendo cómo se vayan produciendo los acontecimientos, intentaré repetir de candidato. Pero mi idea a fecha de hoy es intentar repetir de candidato. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Pero yo desde luego lo intentaré porque creo que caminamos en una buena dirección", ha manifestado.

Sobre la trama Gürtel: "Lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho, ahora toca escuchar a los jueces"

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha valorado el juicio que se está produciendo en la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel, del que ha recordado que "lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho, y quienes están en los tribunales ya no están en el partido". Asimismo, ha subrayado que "ahora nos corresponde escuchar a los jueces y acatar lo que digan". Rajoy ha indicado que los exdirigentes del PP valenciano "nunca han reconocido" que hubiera financiación ilegal y ha reiterado que en el partido están "a lo que digan los tribunales".

Asimismo, ha señalado que "todos tenemos nuestras responsabilidades y a veces hay colaboradores que hacen lo que no hay que hacer. El señor Camps ha estado en los tribunales y ha salido absuelto siempre. Ya no está en el PP y han sido muy duras las responsabilidades que ha tenido que asumir".

Preguntado por los casos de corrupción en los que hay miembros o exmiembros del PP como la Púnica, Gürtel, Brugal, o Palm Arena, Rajoy ha dicho que "son acciones de personas concretas y determinadas".

Escucha aquí la entrevista completa a Mariano Rajoy en Onda Cero: