Rajoy: "Esperaremos a la reunión del PSOE con Podemos y luego hablaremos"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha considerado que el control del Congreso a un Ejecutivo en funciones "no tiene ningún sentido" y ha advertido de que su próxima comparecencia para hablar del acuerdo de la UE sobre refugiados es meramente "informativa".

Preguntado sobre la decisión de los grupos parlamentarios de recurrir al Tribunal Constitucional para resolver esta situación, dice respetarla y asegura que "nunca un Gobierno en funciones fue controlado por la Cámara" y pone el ejemplo la situación que se dio en Andalucía con Susana Díaz y en Cataluña con Carles Puigdemont.

Sobre su intención de intentar repetir como candidato de cara a una nueva sesión de investidura, Rajoy insiste en que su partido ha sido el más votado en las elecciones y cree que la alternativa de formar un gobierno de coalición es la mejor frente a la alternativa de un gobierno formado por el PSOE, Podemos y las confluencias.

El presidente del Gobierno en funciones explica que la negativa del PSOE para negociar con el PP fue lo que le motivó a no presentarse a la investidura e insiste en que la situación en este momento es la misma que hace tres meses e insiste en que si Sánchez no llega a ningún entendimiento con Iglesias, volverá a plantearle formar gobierno porque si Sánchez quiere formar gobierno con Podemos "el PP no pinta nada".

Sobre Albert Rivera, dice que ha hablado con él pero que los votos de su partido no son suficientes para formar gobierno y subraya "la aritmética es la aritmética".

"El PP para gobernar necesita un entendimiento con el PSOE y los socialistas con Podemos", sentencia Rajoy, y añade que "espero que podamos hacer un gobierno que es como el que hay en Alemania o como hay en Austria y en 15 países de la UE".

"Hay que ser prudente porque podemos condenar a un inocente"

Rajoy, consciente de que necesita al PSOE para formar gobierno, dice que sus expectativas de ser presidente del Gobierno se basan en que los socialistas cambien de opinión y dice que "sería positivo para España" y un "cambio político de verdad".

Añade que lo razonable y lo sensato sería llegar a un acuerdo con el partido de Sánchez para dar estabilidad aunque señala que Pedro Sánchez no quiere hablar con su partido y explica que la "decisión de lo que hace el PSOE no la tomo yo" aunque subraya que va a intentar "hasta el último momento" que los socialistas cambien de opinión, para ello lo llamará cuando finalice sus conversaciones con Pablo Iglesias.

Preguntado sobre la posibilidad de que se celebren elecciones anticipadas, Rajoy dice que "no depende exactamente de mi", y señala que la decisión del PSOE de no querer hablar con su partido "tiene bastante poco sentido", pero cree que "hay un argumento muy bueno, que cada vez queda menos tiempo para que se convoquen las elecciones y él ha intentado formar gobierno y no lo ha conseguido".

"Y entonces queda una opción, la que yo he planteado desde el primer día, que es la más respetuosa con el resultado electoral, la que yo creo que quiere la mayoría de la gente y la que más se lleva en Europa", ha proseguido, insistiendo en que ve posible que "en abril" se pueda formar ese gobierno.

Preguntado sobre la decisión de Núñez Feijóo de cara a las próximas elecciones autonómicas gallegas, Rajoy dice que "espero que Feijóo tome una buena decisión para él y para su partido" y señala que habla muy a menudo con él. Sobre sus declaraciones en las que explicó que se estaba planteando abandonar la política, el presidente del Gobierno dice que el PP no ha hablado sobre esto porque "nosotros también somos explícitos a nuestra manera".

Sobre la suspensión temporal de los concejales del PP de Valencia, Rajoy dice no saber si el partido les ha pedido las actas y añade que "hay que ser prudente porque podemos condenar a un inocente" y señala que respeta la decisión de los concejales. En cuanto a Rita Barberá dice que no es cuestión de adelantar acontecimientos y subraya que ha mostrado su intención de colaborar con el juez.

Preguntado sobre el supuesto blanqueo de dinero del ayuntamiento de Valencia, Rajoy dice no saber de dónde procedía el dinero y explica que eso tendrá que determinarlo un juez y justifica no conocer detalles sobre este tema porque se centra en los aspectos más generales del partido y continúa "contundencia sí contra la corrupción pero hay que ser prudentes porque podemos hacer daño a personas inocentes". Rajoy espera que los tribunales acaben resolviendo que "no ha habido nada" en el caso de supuesto blanqueo de dinero en el partido en Valencia y los concejales investigado "puedan volver" a esta formación política.

En cuanto a su conversación con el actual presidente de Cataluña, dice que "el señor Puigdemont y yo nos veremos", aunque pide no adelantar acontecimientos, pero subraya que "tenemos muchas cosas pendientes" que tratar.