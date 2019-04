Rajoy sobre el 9-N: "No ha habido consulta ha sido un simulacro electoral"

Cuando comenzaban a escucharse voces críticas con el silencio que el presidente del Gobierno ha guardado durante más de dos días al respecto del 9-N, Mariano Rajoy ha ofrecido una rueda de prensa para "explicar la línea política" que el Ejecutivo va a seguir con respecto a Cataluña.

Mariano Rajoy comenzó retrocediendo hasta el 12 de diciembre de 2013, día en el que se anunció la pregunta y fecha de la consulta soberanista, para afirmar: "Ese día les dije que no se celebraría y no se ha celebrado. No ha habido consulta, en lugar de eso hubo un simulacro electoral". Durante toda su intervención Rajoy ha calificado el 9-N de "farsa" y de "acto de propaganda política", señalando además la diferencia de que "se ha llevado a cabo incumpliendo las decisiones del Tribunal".

Rajoy ha aludido a los datos de participación que el Govern ha ofrecido y por los que más de dos millones de personas votaron durante la jornada del 9-N. Sin embargo, esta cifra considerada un "éxito" por la Generalitat ha sido para el Presidente "un profundo fracaso del proyecto independentista" y matizó: "dicho esto con todo el respeto hacia las personas que han participado".

Rajoy ha considerado que "después de haber convertido este asunto en el único de la Generalitat, cuando esperaban una participación masiva la gran mayoría de los catalanes han rechazado participar" y ha estimado que "dos de cada tres no han participado. Cuando el proceso independentista pretendía hacer una demostración de fuerza nos ha mostrado su debilidad".

El proyecto independentista intentó exhibir su fuerza, pero ha mostrado su fracaso. Ni se respeta la Ley ni tienen el apoyo que proclaman — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) noviembre 12, 2014

El jefe del Ejecutivo ha contestado al órdago lanzado por Artur Mas para "reanudar" el diálogo entre ambos, pero ha vuelto a subordinar estas posibles conversaciones a que se enmarquen en "la legalidad". Dejando claro que "nunca" se ha negado al diálogo "ni con Mas ni con nadie" ha reiterado que "todo diálogo en el que yo intervenga ha de enmarcarse siempre en los límites que la Constitución guarda". Y además ha avanzado que "imponerme la celebración de un referéndum de verdad y una consulta definitiva, ya adelanto que eso no puede ser".

Siempre he apostado por el diálogo si se respeta la legalidad. Quien espere fuera de ella no me encontrará: defiendo la soberanía nacional — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) noviembre 12, 2014

El Presidente ha marcado a la Generalitat cual debía haber sido su hoja de ruta y sobre una posible reforma constitucional ha asegurado que se opondrá "a cualquier reforma que liquide la soberanía nacional". Rajoy ha dicho que el Parlamento catalán tenía que haber iniciado ese proceso,"el único camino legal" pero ha añadido "lo que no tiene son los apoyos para recorrerlo".

Preguntado sobre por qué no el Gobierno no actuó el 9-N, Rajoy ha manifestado que "el Gobierno ha actuado con proporcionalidad y también la Justicia" haciendo referencia al juzgado que consideró "desproporcionado" quitar las urnas de la calle en pleno proceso participativo. Y ha advertido de que "tomar otro tipo de decisión sólo hubiera servido para generar más tensión".

Rajoy ha insistido en que su obligación como Presidente "es atender a las necesidades de los catalanes y del resto de españoles" y ha dicho que para eso siempre estaré dispuesto a hablar con la Generalitat, pero no estoy dispuesto a atender ningún desafío que se plantee desde la ilegalidad". Además ha destacado nuevamente "el valor que tiene la unión. No quiero una Cataluña dividida en si misma y donde unos impongan a otros su criterio. La Cataluña y la España de hoy encarnan un ideal, el de que podemos convivir gentes diversas".