Mas pide una consulta definitiva e invita por carta a Rajoy a dialogar

Artur Mas se ha mostrado "contento y satisfecho", además de "orgulloso" por el operativo del 9 de noviembre. "Creo que podemos decir que el operativo funcionó como un reloj", ha afirmado el president en rueda de prensa antes de explicar la hoja de ruta del Govern a partir de ahora.

En su opinión, "había muchos impedimentos por parte de otros y a pesar de estas condiciones duras, el operativo funcionó como un reloj porque se pudo celebrar".

Por otro lado, ha querido mencionar que el Govern ha sufrido 'ataques cibernéticos de primer orden' por el 9-N.

Mas ha continuado y ha asegurado que "el operativo era excelente", pese a que se "intentaron provocar errores y no lo consiguieron", y ha querido resaltar que "el mérito es colectivo".

Sobre adelantar elecciones en Cataluña ha afirmado que el "objetivo" no es un adelanto de las elecciones en Cataluña, sino "cómo hacemos la consulta definitiva", y ha añadido que ese hipotético anticipo sería solo "un instrumento".

"El objetivo es la consulta definitiva en todos sus sentidos, para ello quizá no haya más remedio que convocar elecciones", ha asegurado, y ha subraya que no hay que olvidar cuál es el mensaje final. No obstante, ha dicho que "las elecciones ordinarias en Cataluña tienen sus ciclos", y ahora se trata de preveer cómo se convocan las eleciones que "la gente s eha ganado a pulso", pero sin olvidar que debe ser "una consulta definitiva con garantías totales"

El segundo punto de la hoja de ruta del Govern es "reunirse con los partidos catalanes que votaron a favor de la ley de consulta o están a favor de la independencia", es decir, con los partidos proconsulta.

El tercer punto tiene que ver con el Gobierno central. "Hoy he enviado una carta a Mariano Rajoy para invitarle a establecer las condiciones de un diálogo permanente", ha asgeurado Mas.