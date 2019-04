Mariana Boadella, la hija del líder de Tabarnia: "Yo creo que el nacionalismo se cura viajando"

Mariana, la hija del dramaturgo Albert Boadella, ha explicado en Espejo Público cómo se sintió tras regresar a su pueblo de Girona, Jafre, y ver una pintada en la que rezaba: 'Boadella fot el camp' (Boadella lárgate).

"No es la primera desagradable sorpresa que ocurre en casa de mis padres", dice Mariana que ha considerado este hecho "la gota que colmó el vaso" para decir "basta".

Mariana lo tiene claro y asegura que "no van a conseguir que deje de ir a mi pueblo". "Creo que es importante que demos voz, no nos amedrentarán. No van a conseguir que deje de ir a mi pueblo".

Albert Boadella lidera la plataforma satírica Tabarnia y previamente a estos acontecimientos viajó hasta la residencia que Carles Puigdemont habitaba en Waterloo (Bélgica) para llevar a cabo un escrache humorístico. Tras las pintadas encabezó una manifestación "pacífica y silenciosamente" en Jafre.

"El movimiento independentista no lo lleva bien, es un movimiento que ellos se toman muy en serio y eso de que se les haga humor no les gusta", dice la hija del dramaturgo.

Mariana ha relatado diversas vivencias desagradables que ha tenido que soportar por manifestarse en contra del nacionalismo. Entre las más llamativas, el comentario de una profesora suya que escribió en redes sociales que se sentía avergonzada de tenerla como alumna.

"Me manifesté públicamente en contra del nacionalismo catalán y de todos los nacionalismos y usé las palabras de Mitterrand que dice que "el nacionalismo es la guerra" y después de decir esto, y de expresar que el nacionalismo en Cataluña usa métodos fascistas para expresar su odio hacia los que no pensamos como ellos, esta profesora de EGB puso en las redes sociales que se avergonzaba de haberme tenido como alumna".

La hija de Boadella recuerda que "de jovencilla no tenía tampoco un pensamiento político muy significado", pero poco a poco se dio cuenta de que no le gustaba ese ambiente. "Para mí el sentimiento nacionalista es un sentimiento egoísta. Yo creo que el nacionalismo se cura viajando. Yo por trabajo he vivido fuera de Cataluña y ya cuando vives fuera te das cuenta de que esto es un cuento. En ese momento me empecé a significar en contra del nacionalismo y más por la situación familiar en la que yo vivo que veo los ataques a mi padre y a mí."