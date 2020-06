María Jesús Montero, sobre la investigación al rey Juan Carlos: "La Fiscalía actúa con autonomía"

La portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al vicepresidente segundo de asuntos sociales, Pablo Iglesias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han comparecido tras la reunión presencial del Consejo de Ministros donde se ha aprobado la Ley de protección a la infancia, o también llamada como James Rhodes.

Sobre la investigación al rey emérito Juan Carlos sobre la construcción del AVE a La Meca, la ministra Montero ha señalado que "la Fiscalía es un órgano, que actúa con total autonomía, con independencia en el desarrollo de sus funciones".

"Esto es lo que el Gobierno reconoce y es lo importante. Y por tanto, es lo que tenemos que tener en valor cuando las actuaciones de la Fiscalía a determinadas fuerzas políticas le parece mejor o peor. Lo que no se puede cuestionar es su independencia y su capacidad profesional", señala Montero. A lo que ha añadido que "desde al Gobierno no le preocupan estas cuestiones. No nos vamos a distraer con el ruido de la derecha de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos, como la vacuna del coronavirus".

Ley de Protección a la Infancia

Iglesias ha señalado que "se tenía que haber aprobado antes, pero se tuvo que retrasar por la pandemia del coronavirus". Ha querido añadir que "tiene un enfoque integral. Busca establecer un nuevo paradigma de protección común y establece barreras de prevención más amplia. Establece el deber para cualquier ciudadano de comunicar de manera inmediata cualquier indicio de que se haya producido una violencia. Se trata de acabar con la impunidad. No es un problema privado, sino como un problema social".

Iglesias anuncia que todos los centros educativos tendrán que tener un coordinador para tratar dichos temas. La Ley obligará a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad.

Iglesias ha querido finalizar su intervención sobre la nueva ley diciendo que "el maltrato infantil es una causa de enorme sufrimiento. Quiero pedir perdón en nombre de los poderes públicos para las víctimas para las que hemos llegado tarde. Les pido perdón y les manifiesto el compromiso de este Gobierno para que lo que les ocurrió no vuelva a ocurrir nunca más a otros niños de este país".

Entre las nuevas medidas dentro de la Ley se encuentran los nuevos tipos penales de delitos de odio donde cambian los plazos de prescripción. "En los delitos graves no empezarán a correr los plazos hasta que las víctima tengan 30 años", anunciaba Iglesias.

Desescalada

El ministro Illa ha señalado que gran parte de España se encuentra ya en la fase 3 de la desescalada por el coronavirus, concretamente un 52%. Mientras que el 48% continua en la fase 2 de la desescalada. Illa recuerda que el estado de alarma estará hasta el 21 de junio, tras prorrogarse por sexta vez.