¿Quién es James Rhodes y por qué lleva su nombre la nueva Ley de Protección a la Infancia?

James Rhodes es un pianista inglés afincado desde 2017 en España y que de niño- desde los 5 años- sufrió abusos sexuales por parte de un profesor de educación física . Se ha convertido en los últimos años en un gran embajador en la lucha por erradicar la violencia, los abusos durante la infancia y la adolescencia.

El nuevo proyecto de ley que se aprueba en Consejo de Ministros precisamente lleva su nombre; el vicpresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, la ha bautizado así.

Rhodes le escribió una carta a Pedro Sánchez ofreciéndose para trabajar conjuntamente en la lucha por los derechos de la infancia. Pedro Sánchez no tardó en responder al músico y después de varias reuniones junto a la ministra de Justicia y el director general de Save The Children y después de casi dos años sale a la luz este Proyecto de Ley.

"De niño me violaron repetidamente y todavía estoy pagando el precio"

James Rhodes ha recordado públicamente lo difícil que fue su infancia. Reconoce que aún está pagando por ello, él, y también su familia.

"He probado todos los medicamentos que las grandes farmacéuticas han tenido a bien inventar, he destruido relaciones, me he autolesionado con rabia y he hecho todo lo que se me ha pasado por la cabeza para intentar detener ese zumbido incansable y violento que me retumba en la cabeza", afirma Rhodes, que ha participado en acciones de denuncia y ha compartido su experiencia en un libro autobiográfico y en medios de comunicación para denunciar la gravedad de esta realidad.

Fue en 2014 cuando publicó su autobigrafía 'Instrumental: Memorias de música, medicina y locura' después de librar una batalla de más de año y medio con su mujer en los tribunales. Ella se negaba a que hiciera pública su infancia por el daño y la repercusión que esto podría tener en el hijo de ambos.

Rhodes, que ha intentado el suicidio en varias ocasiones,y que le quedan secuelas físicas de lo vivido, ha reconocido: "Sólo el sonido del piano consiguió, y aún hoy lo hace, acallar mi ruido interior".

En su lucha contra los abusos sexuales a niños y adolescentes ha ido de la mano de la organización 'Save the Children'

El 70% de los casos de abusos no llega a juicio

Según el informe de Save the Children 'Ojos que no quieren ver' el abuso sexual a menores se extiende de media cuatro años, lo que la ONG asegura que demuestra que en España no existen aún las herramientas necesarias para prevenir y detectar los abusos ni para que el niño o niña pueda denunciarlos.

Por otro lado, insiste en que el hecho de que haya niños y niñas sufriendo abusos sexuales que no son detectados, que estos abusos se alarguen durante años o que, aunque se detecten, haya víctimas que siguen en contacto con su agresor y que no son protegidas, se debe a una serie de "fallos y debilidades" en la respuesta de las administraciones públicas en la prevención, detección, en el proceso judicial y en la atención y tratamiento psicológico a las víctimas.

Asimismo, las denuncias por abusos sexuales a menores pasaron de 4.056 en 2016 a 4.211 en 2017, según el Anuario del Ministerio del Interior de las cuales un 15% de los casos son denunciados y de los que entran en el sistema legal, el 70% nunca llega a juicio oral.

En este sentido, en las sentencias estudiadas por Save the Children, un 15% de los casos en los que el niño se lo contó a un profesor hubo una notificación a las autoridades competentes, por eso la ONG solicita que los centros educativos cuenten con protocolos específicos que se activen ante cualquier sospecha.

"Esta problemática, que afecta a uno de cada cinco niños y niñas, debería ser considerada una cuestión de Salud Pública y el Gobierno debe abordarlo como tal", afirma la presidenta de la Fundación Vicki Bernadet, Vicki Bernadet.