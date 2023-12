María Jesús Montero niega que el Gobierno esté negociando la financiación de manera bilateral con Cataluña

La ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está negociando la financiación autonómica de manera bilateral con Cataluña. Este lunes ha tenido lugar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con los gobiernos autonómicos, salvo el catalán.

"La consejera (de Hacienda de Cataluña) habrá expresado su pretensión de que quiere que haya esas reuniones, pero desde luego no ha podido decir que haya habido reuniones, al menos con el Ministerio de Hacienda", ha dicho Montero, recalcando que no se ha reunido "de manera singular" con el Govern catalán para abordar la financiación.

Sin embargo, la consejera catalana, Natàlia Mas, ha apuntado que no ha acudido a esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque Cataluña negocia este tema de manera bilateral.

Por su parte, los consejeros autonómicos de Hacienda han desvelado en declaraciones a los periodistas a la salida de esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes, que se ha alargado más de cuatro horas, que la titular de Hacienda les ha asegurado que no ha habido dicha reunión bilateral con Cataluña.

En el caso del consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz-Molina, ha dicho que se cree las palabras de la ministra "como no podría ser de otra manera". "Hay quien está diciendo que está negociando un modelo singular y a mi la vicepresidenta me dice lo contrario y me creo la seriedad del Gobierno", ha dicho el consejero.

Liqudación de 2022

La ministra ha trasladado a las comunidades autónomas que en 2024 recibirán 154.467 millones de euros procedentes de las entregas a cuenta y la liquidación de 2022, lo que supone cifra récord y un 15% más que en 2023.

Los 154.467 millones suponen un incremento del 14,9% respecto a lo percibido en 2023, casi 20.000 millones más que el año pasado. Esta cifra incluye 134.658 millones procedentes de las entregas a cuenta, un 8,3% más que en 2023, y 20.746 millones por la liquidación de 2022.

Objetivo de déficit

Además, el ministerio ha fijado el objetivo de déficit de las comunidades autónomas en 2024 en el 0,1% del PIB. Ese objetivo de déficit supone una décima más respecto al fijado en el Programa de Estabilidad de abril remitido a la Comisión Europa, pero es el mismo porcentaje que el recogido en el plan presupuestario de 2024, enviado a Bruselas en octubre.

Con todo, esa décima de más margen para las comunidades autónomas será asumida por la Administración Central el próximo año, un ejercicio marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas, suspendidas desde 2020 por la pandemia y posteriormente por el impacto de la guerra de Ucrania.

Desde Hacienda subrayaron que las regiones no han estado tan bien financiadas nunca y que en los cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez han recibido un 40% más de recursos que en los cinco últimos años con Mariano Rajoy de presidente, lo que supone casi 180.000 millones más.