María González, diputada del PSOE: "Se suponía que Iglesias venía a traer aire fresco y viene a insultar"

María González, diputada del PSOE en el Congreso, considera que Patxi López intentó darle una "impronta diferente al debate de investidura". Sin embargo, ha recordado que antes una alusión podía ser entre dos o tres partidos y ahora pueden ir cruzándose todo el tiempo.

En cuanto a la referencia de Podemos a los GAL, González ha expuesto en Espejo Público que se vivió un momento muy tenso y que consideró que "Pablo Iglesias había perdido los papeles" y las "palabras fueron hirientes". "Se suponía que Iglesias venía a traer aire fresco y viene a insultar", ha lamentado.

Por eso, considera que el PSOE está "manteniendo su posición de altura de miras" porque está "obsesionado" con "cambiar la vida de las personas". Por ello, la mano socialista sigue "tendida", aunque "depende de ellos". Además, entiende que "Iglesias ha demostrado que en ningún momento ha tenido intención de negociar".

En cuanto al resto de partidos, González ha indicado que la comisión negociadora ha estado trabajando muchas horas, por lo que espera que "todo lo que se ha avanzado" dé posibilidad de más apoyo "este viernes o más adelante". Ha confesado que con PNV ya hay "mimbres", así como que antes con IU y Compromís ya se había avanzado mucho.

La socialista descarta negociar con el PP, porque no se merecen la dirección que tiene el partido, que "no se está haciendo cargo de la corrupción". Por eso, ha reiterado que "no es cierto" que haya nadie en el PSOE que quiera la gran coalición con los populares.