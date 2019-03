Manuela Carmena asegura que la aplicación del artículo 155 era "inevitable e indeseable"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado que la aplicación del 155 ante la declaración de independencia en Cataluña ha sido "inevitable e indeseable" porque es la "expresión del fracaso político" de dos Gobiernos en el "dramático momento" que está viviendo España. Así lo ha manifestado durante su primera comparecencia en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de la ciudad, ante las críticas de PP y PSOE de no haberse posicionado aún sobre la crisis catalana.

La alcaldesa ha afirmado que no había hecho declaraciones sobre este asunto con anterioridad porque "no es comentarista", pero que, ante la petición de sus "compañeros" en el Pleno, "debe posicionarse". Carmena ha destacado que, al ser independiente y no formar parte de ningún partido político, tiene que "ser prudente" y tiene que "saber distinguir" entre una intervención con periodistas y un Pleno del Ayuntamiento. "La Declaración Unilateral de Independencia era ilegal, al igual que lo era el referéndum", ha insistido y ha recalcado que así lo había expresado en "múltiples ocasiones".

Ha señalado que el cese de Carles Puigdemont y de sus consellers, y la intervención del Gobierno a Cataluña es una "situación extraordinariamente indeseable" porque es la "expresión del fracaso" de la política. Ante la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña el 21 de diciembre, ha pedido que se hagan "todos los esfuerzos necesarios" para que se consiga "la negociación y el diálogo que estuvo ausente".

El portavoz del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recriminado a la alcaldesa que "no haya defendido la legalidad institucional" ante los madrileños y ha reprochado que es debido a que "está más cerca de gritar 'Visca Catalunya' que de estar con España y el orden". La portavoz socialista, Purificación Causapié, también ha pedido que el Ayuntamiento "deje claro" que se posiciona en el Estado de derecho ante el secesionismo.