Maillo sobre Santamaría y Casado: "Me gustaría que hablaran, espero que se reúnan y a ver qué sale de esta reunión"

El Coordinador del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha apostado en Espejo Público por la "unidad" y se ha mostrado poco partidario de un debate entre los dos candidatos a la presidencia del partido, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado porque "ese debate entre dos beneficia a nuestros rivales políticos".

Maillo ha defendido que "el debate sobre el PP no se va a inventar ahora. El debate ideológico ya se produjo, lo que estamos eligiendo es el líder del partido", además apuesta por "hablar en positivo y hablar de futuro" porque recalca que "ese debate entre dos beneficia a nuestros rivales políticos". Sobre este tema ha deseado que Santamaría y Casado hablen, se reúnan y "a ver qué sale de esta reunión".

Maillo ha criticado la reunión que mantuvieron en La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat Quim Torra. "Ayer hemos asistido a una reunión de dos socios de gobierno, hemos pasado de tener como socios los partidos constitucionalistas a romper ese bloque constitucionalista porque el señor Pedro Sánchez ha decidido echarse en brazos de los independentistas. De hecho, supongo que la primera frase que le diría Sánchez a Torra sería: 'Gracias, President por dejarme estar en La Moncloa'".

Además el político popular ha criticado que Pedro Sánchez no defendiese a Felipe VI después de que el presidente de Cataluña no lo haya invitado a asistir al homenaje de las víctimas del terrorismo. "Un presidente del Gobierno no puede permitir que se boicotee al jefe del Estado porque el Jefe del Estado representa al conjunto de los españoles. La figura de Su Majestad el Rey es una fiugura que une a los españoles".