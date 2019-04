El PSOE reconoce su nueva buena sintonía con el PP mientras alarga su debate interno

Tienen buena sintonía. Así define Mariano Rajoy su relación con el máximo responsable actual de los socialistas. Javier Fernández, en cambio, marca distancias, dice que es la relación personal e institucional que tiene con todos.

Si el PSOE trabaja para recomponer su relación con los populares, también lo hace para recomponer el partido. Y aquí la pregunta se repite: ¿Será Susana Díaz la nueva secretaria general? El presidente de la gestora mantiene la incógnita: "No sé si se va a presentar, no me lo ha dicho y yo no se lo he preguntado". Fernández quiere que el congreso del partido para elegir la nueva dirección se celebre antes de verano. Algunos barones piden tranquilidad, para no equivocarse otra vez, como el valenciano Ximo Puig.

Mientras los afines al exsecretario general Pedro Sánchez mantienen su pulso, dice la secretaria de los socialistas vascos -Idoia Mendía- que el congreso debe ser cuanto antes, "en primavera puede ser excelente".

Y como el debate se alarga surgen otras corrientes. La última se autodenomina "ni Sú ni Sá", ni con Susana ni con Sánchez.