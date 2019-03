Los Presupuestos, pendientes del encuentro de Pedro Sánchez y Torra el día 21 en Barcelona

Pedro Sánchez rompió relaciones con Pablo Casado hace menos de un mes: "Usted y yo no tenemos nada más que hablar". La versión oficial es que todo sigue igual. Al parecer entre ellos, pero no entre sus equipos. Que las conversaciones existen lo evidencia el pacto sobre el poder judicial. Además Casado se atreve incluso a hablar de presupuestos: "Me gustaría poder seguir hablando de cuestiones de presupuestos...". Sobretodo para que no dependa, dice, de los independentistas. Y es que Sánchez está centrado en captar el voto nacionalista.

Hace unas semanas el Gobierno decía que nada de reuniones con Quim Torra. Ahora vemos a la vicepresidenta, Carmen Calvo, en Cataluña cerrando un encuentro entre los dos. El día 21 se reunirá el Consejo de Ministros en Barcelona y se verán, como devolución de las visita a la Moncloa del presidente de la Generalitat. Calvo ha vuelto a pedir, por enésima vez, su apoyo a las cuentas.