Los partidos reclaman que los concejales de Ahora Madrid dimitan y que apliquen las mismas normas que piden para los demás

Los ediles del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer no dimitirán pese a estar investigados por encargar dos informes externos sobre el Open de Tenis, ya que entienden que su actuación no incumple el código ético de Ahora Madrid y tiene como fin denunciar la corrupción.

Los ediles tendrán que declarar el próximo 18 de septiembre, al igual que la ex consejera delegada de Madrid Destino Ana Varela, por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y delito societario.

Sánchez Mato y Mayer, que han anunciado que se pagarán su defensa, estiman que su imputación es consecuencia directa de alertar ante la Fiscalía posibles irregularidades en el contrato suscrito entre el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y la empresa Madrid Trophy Promotion para la celebración del torneo hasta 2021.

PP y Ciudadanos han criticado que Podemos, con su líder, Pablo Iglesias, al frente, haya salido en defensa de los ediles madrileños Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, y han insistido en que deben dimitir de sus cargos en el Ayuntamiento.

En los pasillos del Congreso, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado, dirigiéndose al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que "no vale defender ahora a ultranza" a los dos concejales del grupo de la alcaldesa Manuela Carmena, ya que "con las propias reglas del juego" de Ahora Madrid, su código ético, "deberían dimitir".

El portavoz del grupo del PP, Rafael Hernando, también en el Congreso, ha acusado a Podemos de aplicar con los ediles "la ley del embudo", porque lo que no permiten a los demás partidos, sí lo aceptan cuando afecta al suyo o a sus confluencias.

Las reacciones de ambos se han producido después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una querella del PP contra ambos concejales, a los que acusa de haber pagado con dinero público dos informes externos con los que investigar la contratación del Open de Tenis de Madrid.

Rivera ha considerado que su posición a favor de que dimitan Mayer y Sánchez Mato proviene del propio código ético de Ahora Madrid y de "errores políticos". "Estamos hablando de pedir informes saltándose la ley", ha resumido el líder de Ciudadanos, para quien en el consistorio madrileño "hay funcionarios suficientes como para pedir informes de esa naturaleza".

A su entender, la actuación de los dos ediles de Madrid "es un error seguramente político" y ya se verá si también judicial, a tenor de la decisión adoptada en un juzgado. Rivera ha concluido que si Mayer y Sánchez Mato fueran del PP, del PSOE o de Ciudadanos, "serían los malos de la clase".

El portavoz del PP en el Congreso ha afirmado que "no es razonable" la fijación de niveles de exigencia "en virtud de que una cosa sea buena para unos y mala para los demás". "Eso se llama ley del embudo", ha puntualizado.

Según ha argumentado, si Podemos ha defendido durante este tiempo que si se investiga a alguien por un supuesto delito de corrupción, debe presentar de inmediato su dimisión, ahora debe aplicar su criterio con los ediles de Madrid.

Para Hernando, además, pueden concurrir presuntos delitos societarios, de malversación de caudales públicos y prevaricación en la actuación de Mayer y de Sánchez Mato, tal y como apunta el juzgado madrileño. "Que se apliquen las reglas del juego que ellos plantean a los demás", ha pedido el portavoz parlamentario del PP, para quien ambos concejales deben dimitir

Ni los dos concejales del ayuntameinto de Madrid se van a marchar por estar imputados, ya lo ha dejado claro Celia Mayer, "no vamos a plantearnos eso de momento", y Carlos Sánchez Mato, "no nos van a parar con amenazas de ningún tipo". Tienen que declarar en septiembre y a esa cita acudirán como concejales. No hay marcha atrás y la alcaldesa, Manuela Carmena, les apoya, Lo dejaba claro Rita Maestre en Espejo Público: "El gobierno está firme con Celia y Carlos porque han hecho lo que tenemos que hacer". Eso que hicieron fue encargar por su cuenta dos informes, sin concurso público, que costaron 100.000 euros para buscar irregularidades en los convenios del Open de Tenis de Madrid de los gobiernos anteriores del PP.

A ambos concejales ahora el juez los investiga por si incurrieron en malversación y prevaricación, delitos que según el código ético de Ahora Madrid les obligan a dejar el cargo. no lo harán. Podemos se agarra a que solo tienen que marcharse si se les imputa algún enriquecimiento, y Pablo Iglesias hace suyo el matiz: "Nada de doble vara de medir, nosotros perseguimos la corrupción y por eso nos atacan". Un argumento que no convence ni al PP ni a Ciudadanos. Rivera comtrapone que "no vale defenderlos a ultranza y decir que son ejemplares y si fueran del PP, PSOE o Ciudadanos serían los más malos de la clase". Y Rafael Hernando pide "que se apliquen las reglas que ellos plantean a los demás". Todas las miradas se centran ahora en el PSOE. Los socialistas, que sustentan con sus votos el gobierno municipal de Madrid, de momento no piden de forma expresa la dimisión de los ediles.