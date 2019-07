El Partido Popular se pregunta en un vídeo si "¿Pedro Sánchez ha terminado ya de cambiar cromos con Unidas Podemos?". Recuerdan que el candidato habló de "negociaciones con luz y taquígrafos". No temen ir a nuevas elecciones y les reprochan que sólo hablen "del reparto de poder y los sillones" y no de un programa de gobierno. Según la vicesecretaria Cuca Gamarra: "El oscurantismo y la opacidad que existen no son las que deben existir, los españoles merecen saber qué se está negociando".

Una idea en la que también insisten en Ciudadanos: "No se ha hablado de política, no se ha hablado de hoja de ruta. Hasta el momento lo único que se está negociando son los puestos y dónde se va a sentar cada uno", dice Melisa Rodríguez. Tienden la mano a Sánchez, pero únicamente para "sentarse a negociar los pactos de Estado".

PP y Ciudadanos creen que la investidura saldrá adelante aunque mantienen su no. Si finalmente hay acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos ambos se disputarán la primacía en la oposición. Ya se vio en el primer debate. Casado diciendo que "el PP ejercerá una leal oposición". Y Rivera, "va a tener oposición señor Sánchez, y la va a liderar Ciudadanos".