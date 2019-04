Las víctimas del terrorismo: "El final de ETA debería haber sido diferente si el Gobierno hubiera puesto empeño en ello"

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha dicho que éste "no es el final de ETA" que "merecían" las víctimas del terrorismo, al tiempo que ha acusado al Gobierno de haberles "hurtado la foto" de la "derrota" de la organización terrorista.

Ordóñez ha hecho estas declaraciones en un acto celebrado en San Sebastián en el que los promotores del manifiesto 'ETA quiere poner el contador a cero' han presentado ante intelectuales y víctimas del terrorismo el contenido de este documento, suscrito ya por más de 40.000 personas en la plataforma change.org.

Consuelo Ordóñez, una de las promotoras del texto, ha asegurado que "el final de ETA debería haber sido diferente si el Gobierno hubiera puesto algún empeño en ello" ya que, en su opinión, el Ejecutivo ha permanecido "impasible" desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia en octubre de 2011.

Ha acusado al Gobierno del PP de permitir que la banda terrorista marque los tiempos y sea "protagonista" de su final, mientras "presume de que el Estado de Derecho" la ha derrotado. "Una ETA derrotada no tendría avales internacionales, ni a uno de sus terroristas más buscados protagonizando un spot publicitario" en un vídeo "difundido a medios de todo el mundo". "Éste no es el final de ETA que queríamos ni la sociedad, ni las víctimas, ni el que nos merecíamos", ha subrayado Ordóñez, quien ha advertido de que "la desactivación" de las siglas de la organización terrorista "no significa que se desactive el proyecto político que muchos ciudadanos han aireado y asumido como propio".

Ha opinado que "ETA busca su absolución histórica", ha recordado el dolor padecido por la sociedad vasca y ha dicho que los ciudadanos deben responder con "altura moral, memoria y desprecio intelectual". "Basta ya de proclamas justificadoras", ha concluido.

En el acto, han tomado también la palabra como promotores del comunicado el filósofo Fernando Savater, la europarlamentaria de UPyD Maite Pagazaurtundua y el escritor Martín Alonso, así como Ken Funston, víctima del IRA y portavoz de la South East Fermanagh Foundation (SEFF), entidad que agrupa a víctimas de dicha organización.

El texto, cuyo contenido se dio a conocer el pasado domingo y que ha sido leído por Joaquín Echeverría, padre de Ignacio, el 'héroe del monopatín', asesinado en los atentados yihadistas de Londres de 2017, pide a ETA el esclarecimiento de sus crímenes sin resolver, que ascienden "al menos a 358", así como su condena de la "historia de terror".

Fernando Savater ha recalcado que "la primera víctima del terrorismo de ETA fue la democracia" y ha asegurado que "si alguien quiere ser un arrepentido, tiene que ayudar al esclarecimiento de los casos pendientes".

El filósofo Martín Alonso ha desmenuzado el comunicado de ETA del pasado 20 de abril y ha hecho hincapié en los intentos de la organización terrorista de "manipular la historia".

Maite Pagazaurtudua ha remarcado la lección histórica de las víctimas de ETA que han marcado una "hoja de ruta que, a diferencia de la de los asesinos y sus herederos políticos, tiene un norte: la dignidad humana, la verdad y la justicia".

Ken Funston, por su parte, ha advertido de los paralelismos entre el final de ETA y del IRA y ha pedido al Ejecutivo español que no cometa los "mismos errores que cometieron los gobiernos británico e irlandés en Irlanda del Norte". "Los terroristas no tienen que ser recompensados por haber dejado de matar", ha enfatizado.

Rivera firma el manifiesto por un fin de ETA "sin impunidad" y celebra que los demócratas han derrotado a la banda

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha firmado el manifiesto 'Por un fin de ETA sin impunidad', promovido por un grupo de intelectuales a través de change.org, y ha pedido "memoria, dignidad y justicia" para las víctimas del terrorismo, que "aún esperan que los asesinos paguen por ello" "Los demócratas españoles hemos derrotado juntos a los etarras, pero más de 300 familias destrozadas aún esperan que los asesinos paguen por ello. Memoria, dignidad y justicia", ha afirmado Rivera a través de su cuenta de Twitter.

El líder de Ciudadanos se ha pronunciado de esta forma sobre ETA, de la que hoy ha trascendido que ha anunciado en una carta en euskera, su decisión de dar por terminado su ciclo histórico tras desmantelar "completamente todas sus estructuras".

En el tuit, Rivera ha incorporado un enlace para firmar el manifiesto que ha suscrito y que fue promovido hace un año por un grupo de intelectuales y víctimas por un "fin de ETA sin impunidad", una petición dirigida al Gobierno porque "ETA quiere poner el contador a cero".