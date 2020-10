Las 10 frases de Pablo Casado en la moción de censura de Vox

Las principales frases del discurso del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Considera a Vox el partido que impide que haya una alternativa con posibilidades de éxito a la coalición de izquierdas y por eso anuncia su voto negativo.

Reivindicación del PP

- “Entre la nación de naciones y la España grande y libre hay un espacio intermedio donde estamos 47 millones de españoles hartos de la polarización en la que ustedes echan esporas. Nosotros defendemos una España unida y diversa. Ustedes separan y nosotros unimos”.

Vox, la pinza de Sánchez

- “La izquierda llevaba 30 años queriendo que hubiera un partido como Vox: usted se lo ha regalado”.

- “El PP no va a poner los coros ni la segunda voz al proyecto de ruptura de España, ni por la izquierda ni por la derecha. Ni al de Sánchez ni al de Vox”.

- “Lo que quiere no es cambiar el Gobierno, que bien sabe que no lo va a conseguir, sino suplantar al PP. Pero abandone toda esperanza. No es el primero que lo intenta pero sí le aseguro que será el último”.

Se negó a España Suma

- “¿Por qué me pide hoy a mí un España Suma parlamentario imposible después de haber rechazado hace apenas unos meses un España Suma electoral generoso, necesario y ganador?".

- “Hoy Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. ¡Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena, señor Abascal! Quería cortar dos orejas al PP y ha acabado de monosabio de Iglesias”.

- “Así se debe liderar la oposición y ofrecer una alternativa creíble no subiéndose a autobuses descapotables y cabalgando un ejército de bots”.

La izquierda ciuda de Vox

- “La izquierda le cuidará como hasta ahora, le usará para que siga su ofensiva contra el PP”.

- “Sánchez mentía a todos pero no engañaba a nadie. Y pese a ello, usted le dio una vez más la oportunidad de ganar y gobernar, y él la aprovechó como usted deseaba”.

- “No somos como usted porque no queremos ser como usted”.