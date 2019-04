Lambán, sobre la reunión Sánchez-Junqueras: "No se ha abordado ninguna cuestión que altere la política de pactos del PSOE"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Javier Lambán, el presidente de Aragón, ha asegurado que no le incomoda que "Pedro Sánchez se vea con Junqueras". "Me consta que en esa reunión no se ha abordado ninguna cuestión que altere lo que viene siendo la política de pactos del PSOE desde el día 20 de diciembre", afirma. Lambán se ha mostrado convencido de que "la primera tarea que tiene que acometer el próximo gobierno de España es la de neutralizar la agenda de la desconexión que ha planteado el actual gobierno de la Generalitat".