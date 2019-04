La oposición dice a Convergencia que no hay estelada suficientemente grande para tapar su porquería

Los partidos de la oposición en el Parlamento de Cataluña han echado en cara al president Puigdemont la trama de financiación de su partido, conocida por los testimonios en el juicio del caso Palau.

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le ha recordado la diferente actitud que tienen en otros casos: "Cuando los que van a declarar son los Bárcenas de Convergència a ustedes no se les ve haciendo manifestaciones ante la puerta, ¿hoy no toca? No van a conseguir tapar con una gran estelada ni los problemas de los catalanes ni su incapacidad de gestión ni la corrupción de la cúpula del partido".

Esa alusión a envolverse en la bandera también la recordaba el portavoz del PP, Xavier García Albiol. CSQP reclamaba explicaciones y Miquel Iceta, PSC, indicaba que tiene que ser Artur Mas el que dé declaraciones.