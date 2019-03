La oposición exige el cese de Maza y de Moix por obstaculizar el trabajo de los fiscales en la 'operación Lezo'

La oposición ha decidido no esperar más y ha dado el primer paso para exigir la reprobación y el cese del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, a quienes acusa de obstaculizar el trabajo de los fiscales en el caso Lezo.

Tras las críticas y la exigencia de explicaciones, el PSOE y Ciudadanos han registrado una proposición no de ley conjunta en el Congreso para pedir el cese de Maza y Moix, incluso antes de escuchar qué tienen que decir el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el propio fiscal general del Estado, quienes comparecerán el próximo 10 de mayo.

Es un paso más en el desgaste al que se están viendo sometidos ambos fiscales por las supuestas trabas que han puesto en la investigación de los últimos casos de corrupción que afectan al PP y, en concreto, en Lezo, investigación sobre corrupción en el Canal de Isabel II que ha deparado la detención e ingreso en prisión del expresidente madrileño Ignacio González.

Moix se ha visto obligado a emitir un comunicado para desmentir que haya cesado o apartado al fiscal del caso Carlos Iañez y para explicar que él mismo propuso al fiscal general del Estado la renovación de su plaza en comisión de servicios, algo que ocurrió el pasado 6 de abril.

El jefe de Anticorrupción y Iañez discreparon al inicio de la operación sobre un registro en la empresa Inassa, pieza clave en la investigación. Y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuestionado por la gestión de los fiscales y por el mensaje a Ignacio González ha optado por no hacer declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de la Abogacía madrileña.

Entre tanto, el PP ha admitido que supo en 2014 gracias a la denuncia interna de uno de sus diputados que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza, y, aunque sin pruebas de que esa acusación fuera cierta, decidió apartarlo de la candidatura a las elecciones de 2015.

Esto es lo que han afirmado diferentes responsables del PP en aquella época ante las declaraciones del diputado en la Asamblea de Madrid Jesús Gómez, quien denunció "hasta en tres ocasiones" ante Esperanza Aguirre, y después ante los dirigentes nacionales del partido Juan Carlos Vera y Carlos Floriano, la existencia de esa cuenta.

Floriano ha reconocido que se reunió con Gómez y que le enseñó el supuesto número de cuenta, en tanto que Juan Carlos Vera ha agregado que el denunciante no aportó pruebas concluyentes de su acusación, de modo que no podían llevarlo a Fiscalía. No han aclarado si esa información acabó o no en manos del presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, pero Floriano ha recordado que, un año después, en las autonómicas de 2015, González no fue candidato.

Unidos Podemos y Compromís piden la comparecencia de Rajoy

Unidos Podemos y Comprmís han registrado en el Congreso una petición para que se convoque un pleno monográfico sobre corrupción en 48 horas en el que comparezcan el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Interior y Justicia.

Así lo han anunciado en rueda de prensa la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, y el diputado de Compromìs Ignasi Candela, quienes se han preguntado "qué mas tiene que pasar en este país" para que el Gobierno rinda cuentas ante la sede de la soberanía nacional, y han emplazado a PSOE y Ciudadanos a apoyar esa iniciativa.

De ahí que tras los últimos escándalos que afectan al PP, ambos grupos hayan considerado necesario presentar esa petición para que en el plazo de 48 horas el Congreso celebre un pleno monográfico sobre corrupción, cuyo orden del día incluiría las comparecencias de Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría, el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, y el de Justicia, Rafael Catalá.

Montero ha denunciado que estamos ante una situación de "emergencia democrática" en la que se ha demostrado que el PP hace un "uso patrimonialista de las instituciones" y ha utilizado los recursos públicos y las posiciones de gobierno "para uso de su propio partido y no del interés general".