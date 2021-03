La opinión de los políticos sobre la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Abu Dabi

Varios partidos se han mostrado muy críticos con la vacunación de las infantas Elena y Cristina durante su visita al rey emérito en Abu Dabi, otros han buscado la manera de desmarcarse de don Juan Carlos y de las infantas, pero preservando al rey Felipe y a la monarquía parlamentaria.

Nadie en el Gobierno disculpa a las infantas. Nadia Calviño ha reconocido que es "una situación sorprendente" y Carolina Darias asegura que

La diferencia es que los ministros de Unidas Podemos van más allá: "es muy desagradable y muy feo", ha asegurado Yolanda Díaz. Otro ejemplo de "los privilegios de la monarquía", dice Irene Montero, y otro "escándalo más", según Pablo Echenique.

Gabriel Rufián, de ERC, incluso ha comparado la vacunación de las infantas con la detención del rapero Pablo Hasél. El presidente de Cantabria lo ha considerado "de una caradura impresionante".

Las infantas Cristina y Elena tenían la obligación de ser ejemplares, dicen en Ciudadanos. En cambio, en Vox, lo consideran un asunto privado: "es una decisión personal", señala Ortega Smith.

En esa línea, desde el PP evitan las críticas a las hijas de don Juan Carlos. Lo mejor es no mezclar "monarquía y ejemplaridad", dice José Luis Martínez Almeida. Y si no se han saltado la cola, insiste Ayuso, no han perjudicado a nadie.