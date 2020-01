La CUP interviene por primera vez en el Congreso y tilda a la monarquía de "corrupta"

Hay que recordar que la primera acción de la CUP en el Congreso, fue después de las pasadas elecciones, para colgar en la tribuna un cartel que apuntaba a la no gobernabilidad. Es en esta legislatura en la que ha conseguido representación parlamentaria con dos diputados.

En su primera intervención oral en la tribuna, la portavoz de la CUP, Mireia Vehí ha fijado su voto en el NO. Además ha denunciado duramente el papel del Rey en el conflicto catalán y le ha tildado de "corrupto". En sus palabras, "el Rey el 3 de octubre hizo un discurso autoritario y no propio de una monarquía".

Además ha aprovechado para apuntar a la Constitución como un "marco jurídico que blinda que el pueblo tenga soberanía nacional y de cualquier tipo", ha hecho alusión al artículo 155 de la Constitución y unos tribunales que "mantienen la herencia autoritaria de tiempos pasados y una extrema derecha con una clara función de anclar a la derecha" en el poder.

Además ha tenido palabras para los medios de comunicación, que considera que están "dedicados a sostener el poder y unas fuerzas de seguridad del Estado educadas y empujadas al odio y represión contra la disidencia", afirmaba la diputada Vehí. La CUP ha insistido en denunciar que los cuerpos y las fuerzas de la seguridad del Estado "forman parte de un aparato que niega sistemáticamnte derechos".

Unas palabras que fueron interrumpidas en varios momentos por algunos diputados.

Según Vehí, a pesar de no ser de los de "cuanto peor, mejor", la CUP ha manifestado que no tiene sentido para ellos el pacto que ha planteado el PSOE con ERC porque el diálogo, sin cuestionar el acuerdo del 78, tampoco será viable. Por eso han fijado su voto en el no.

La CUP siempre está del lado del diálogo y de las urnas y han deseado al Gobierno, a Pedro Sánchez, que acierten.