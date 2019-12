La conferencia del etarra López de Abetxuko en la Universidad del País Vasco: "La angustia te invade"

El etarra José Ramón López de Abetxuko ha ofrecido hoy una polémica conferencia en la Universidad del País Vasco. El centro ha mantenido esta charla pese a las denuncias de asociaciones de víctimas, que pedían que no se celebrara para evitar dar un altavoz a un exmiembro de ETA.

Abetxuko, condenado por dos atentados en los que murieron los jefes de policía de Álava y Vitoria y de un conocido abogado de terroristas, ha querido hablar del sufrimiento de los terroristas en prisión: "Te invade la angustia por tu familia". Además, Abetxuko, que fue puesto en libertad por una enfermedad terminal, destaca la preocupación de "estar aislado, que te puede dar un conato de lo que sea en cualquier momento".

Sobre los presos etarras: "Si estás solo en un chabolo, ¿a quién acudes?"

La universidad difundió un comunicado explicando que no ha suspendido la conferencia ya que no prejuzga los actos y manifestaciones de otras organizaciones y personas, aunque se celebren en sus instalaciones "siempre que las organizaciones solicitantes sean legales y las personas físicas implicadas no tengan mermados sus derechos civiles en virtud de sentencias judiciales".