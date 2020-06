La 'nueva normalidad' de Madrid tendrá dos fases: del 21 de junio al 5 de julio y del 6 de julio en adelante

Esta mañana se ha reunido de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso al frente, para regular el día a día de los madrileños tras el fin del estado de alarma.

Son medidas a aplicar a partir del 21 de junio para evitar rebrotes. El objetivo del Gobierno regional es no saltar directamente a la nueva normalidad y establecer una nueva fase, muy similar a la Fase 3, con restricciones en el aforo de bares, restaurantes, tiendas, centros comerciales, teatros, salas de conciertos, centros sociales, centros educativos o museos.

del 21 de junio al 6 de julio

Han decidido seguir con cautela y de momento, hasta el 6 de julio, es decir los próximos 14 días desde que acabe el estado de alarma. Abrirán los negocios con el 60% de ocupación, también funcionará el transporte público al 100% donde seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas y abrirán las escuelas infantiles para niños de hasta 6 años, de forma voluntaria y con preferencia para niños cuyos padres trabajen de forma presencial.

Del 6 de julio en adelante

A partir del 6 de julio se pretende ampliar el aforo en negocios y comercios hasta el 75% y el 100% en las terrazas, se permitirán actividades de ocio al aire libre pero en grupo de máximo 25 personas, y estarán prohibidos los baños en pozas y ríos

Preocupación por los posible casos importados

Una de las grandes preocupaciones es el aeropuerto de Madrid, en el momento que se reabran las fronteras el próximo 1 de julio con países de la Unión Europea y más adelante con el resto del mundo.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha reconocido que el inicio de la pandemia de coronavirus se inició la última semana de febrero por casos importados, y es prioritario

"No volveremos a la nueva normalidad a partir del domingo sino que iremos progresivamente, de forma escalonada, recuperando la normalidad en el sector de la restauración, hoteles, ocio, espectáculos o entretenimiento. Iremos avanzado gradualmente pero no en bloque, no de una sola vez, sino por etapas, por fases", dijo Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad a principios de esta semana.

La presidenta y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, se reunieron este jueves con el alcalde y la vicealcaldesa de la capital, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, para analizar los protocolos de actuación ante la desescalada diseñados por las dos administraciones.