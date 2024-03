Junts+ Puigdemont per Catalunya: así se llamará la candidatura del expresident para el 12M

'Junts+ Puigdemont per Catalunya'. Así se llama la candidatura con la que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se presenta a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.

Esta combinación de su nombre y el de su partido responde a "la voluntad es ofrecer una candidatura que permita afrontar esta nueva etapa incorporando perfiles y apoyos provenientes de diferentes sectores, con el objetivo de recuperar la fuerza de la unidad y devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones catalanas", tal y como ha señalado Junts en un comunicado.

La lista que encabeza Puigdemont está fundamentada esencialmente por Junts per Catalunya, pero se ha abierto a otros grupos independentistas y perfiles independientes, con intención de visibilizar su transversalidad.

ERC rechazó la "lista unitaria" a las elecciones del 12M que Junts presentó en un principio. Por este motivo, el pasado martes Puigdemont reunió en Perpiñán (Francia) a siete formaciones independentistas que orbitan alrededor de su partido, con la intención de evidenciar que su candidatura irá "más allá de las siglas" del partido.

Esas siete formaciones son Estat Català, Alternativa Verda, Reagrupament, Moviment d'Esquerres de Catalunya (MESCat), Demòcrates, Joventut Republicana de Lleida y Acció per la República. Todas suscribieron el pacto, que lleva por nombre "Acuerdo de Vernet" y aboga por "volver a la estrategia ganadora del 1-O". La mayoría de estas formaciones ya firmaron acuerdos con Junts en las últimas elecciones al Parlament y tienen algunos diputados en la cámara catalana integrados en el grupo de Junts.

¿Qué pasa si Puigdemont gana las elecciones?

Carles Puigdemont anunció la semana pasada su candidatura a las elecciones catalanas en su comparecencia desde Elna: "Soy miembro Parlamento Europeo y mostré mi interés de presentarme de nuevo, pero en cuestión de Cataluña no soy inconformista... no me resigno después del exilio, ahora que tenemos la oportunidad no tendría sentido renunciar por cuestiones personales, así que me presento a las elecciones catalanas".

El expresident puede presentarse a las elecciones en Cataluña porque no está inhabilitado, pero en caso de que gane los comicios, no podrá ser investido sin pisar España. Una sentencia del Tribunal Constitucional determinó que solo podría ser investido si asiste personalmente al Parlament.

Pero si vuelve a España antes de que se apruebe la ley de amnistía, le detendrían. Y, aunque no se sabe cuándo se aprobará, lo que se tiene claro es que no se aprobará antes de las elecciones catalanas. Está previsto que el Congreso de los Diputados le dé luz verde de manera definitiva a finales de mayo o principio de junio.

Entonces, todo depende de la fecha del debate de investidura. Las cuentas son ajustadas, pero podrían salir. En el hipotético caso de que Puigdemont ganase las elecciones, si justo después se aprueba la ley de amnistía, y a continuación se lleva a cabo del debate de investidura, el prófugo de la justicia ya podría volver a España para convertirse de nuevo en presidente de la Generalitat de Cataluña.

